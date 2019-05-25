На Зеленского подали в суд из-за назначения Богдана: что теперь будет

Неправительственная организация "Громадський люстраційний комітет" подал иск против президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой своей Администрации.
О соответсвующем решении активисты сообщили на официальной странице в Facebook. Они напомнили, что новоназначенный руководитель АП занимал должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года и не уволился по собственному желанию за время Революции Достоинства.
"Должность Главы Администрации Президента Украины" предусмотрена п.5 ч.1 ст.2 Закона Украины "Об очистке власти", как должность, в отношении которой осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрации)", – подчеркнули они.
Владимир Зеленский и Андрей Богдан
Гордон
Иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда. В качестве третьих лиц по делу привлекаются сам Богдан, а также Министерство юстиции Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 мая Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента.
В СМИ узнали, что из-за этого ему звонил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер с рекомендацией не доверять юристу Игоря Коломойского должность главы АП. Однако президент к совету прислушиваться не стал.
Сам Богдан заявил, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.
Позже заместитель главы АП Руслан Рябошапка пообещал, что Зеленский уволит Богдана, если Конституционный суд признает, что закон о люстрации соответствует Конституции.
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