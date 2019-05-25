ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

На Зеленского подали в суд из-за назначения Богдана: что теперь будет

6.6тЧитать материал на украинском

Неправительственная организация "Громадський люстраційний комітет" подал иск против президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой своей Администрации.

О соответсвующем решении активисты сообщили на официальной странице в Facebook. Они напомнили, что новоназначенный руководитель АП занимал должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года и не уволился по собственному желанию за время Революции Достоинства.

"Должность Главы Администрации Президента Украины" предусмотрена п.5 ч.1 ст.2 Закона Украины "Об очистке власти", как должность, в отношении которой осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрации)", – подчеркнули они.

Новости
Зеленский успокоил украинцев: референдум будет

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Гордон

Иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда. В качестве третьих лиц по делу привлекаются сам Богдан, а также Министерство юстиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Богдан
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
5
8
Смешно
17
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Надежда Вера
Надежда Вера
На лице этого Богдана написано, что его выволокли из какой-то забегаловки, ни один физиономист не скажет, что у него есть интеллект. Загадка природы, но очень хочет быть у руля. Но этот титаник уже не остановить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Эти твари будут Зе сопротивляться по черному, Вова, сил те и терпения...! Очень много людей за тебя, все бу хорошо.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А лицо такое доброе-доброе... Но беда, что лицо этого индивида не отражает ни форму, ни содержание ! Про таких говорят: наглость - второе счастье.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения