На Зеленского подали в суд из-за назначения Богдана: что теперь будет

Неправительственная организация "Громадський люстраційний комітет" подал иск против президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой своей Администрации.

О соответсвующем решении активисты сообщили на официальной странице в Facebook. Они напомнили, что новоназначенный руководитель АП занимал должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года и не уволился по собственному желанию за время Революции Достоинства.

"Должность Главы Администрации Президента Украины" предусмотрена п.5 ч.1 ст.2 Закона Украины "Об очистке власти", как должность, в отношении которой осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрации)", – подчеркнули они.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан Гордон

Иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда. В качестве третьих лиц по делу привлекаются сам Богдан, а также Министерство юстиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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