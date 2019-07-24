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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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На Черниговщине люди взбунтовались против фальсификаций на выборах: видео

1.9т Читать материал на украинском

Жители города Прилуки (Черниговская область) собрались на массовый митинг под стенами окружной избирательной комиссии 210 округа. Они недовольны итогами внеочередных выборов в Верховную Раду.

Люди вышли с протестом против масштабных нарушений и фальсификаций, направленных против одного из кандидатов. Видео протестов опубликовано на странице "ЧеЛайн" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Митинг

Митинг

Скриншот видео

В частности, избиратели считают, что подтасовка голосов происходила в пользу Сергея Коровченко, который проигрывал самовыдвиженцу Борису Приходько.

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Массовые нарушения: на округе одиозного Коровченко разгорелся скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в народные депутаты Украины Борис Приходько по 210 избирательному округу на Черниговщине пожаловался на фальсификации при подсчете голосов во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

В его обращении говорилось, что в то время, как в округах Черниговской области уже завершалась установка результатов и документы передавались в ЦИК, в ОИК №210 не были приняты все протоколы от участковых избирательных комиссий.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Чернигов
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