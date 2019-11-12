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12 ноября • обновлено в 16:33
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Внезапный уход Луценко из Рады: монобольшинство поставило точку

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Парламентское большинство в Верховной Раде Украины проголосовало за проект постановления 2395 о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Луценко.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания 12 ноября. Документ поддержали 275 голосами.

Внезапный уход Луценко из Рады: монобольшинство поставило точку

Напомним, Луценко добровольно решила сложить полномочия парламентария из-за проблем со здоровьем. Об этом она сообщила еще 3 ноября. По словам ее мужа Юрия Луценко, у Ирины диагностировали болезнь сердца.

Новости
"Отлеживаться не привыкла!" Луценко заявила, что уходит из Рады

Ирина Луценко

Ирина Луценко

"Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Раду Луценко прошла по партийным спискам "ЕС", занимая 15-й номер. Являлась членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

  • Место Луценко, которая решила покинуть Верховную Раду, может занять Наталья Бойко – экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности.

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Персона
Ирина Луценко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность"
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семенов Александр
семенов Александр
Как теперь в Раде. без самой красивой женщины Украины ?!!!
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