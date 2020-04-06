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6 апреля • обновлено в 14:33
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"Могло бы быть, как в Европе": Зеленский назвал первые позитивные результаты карантина в Украине

5.2т
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За минувшие сутки, 5 апреля, в Украине из-за введенного карантина число зараженных коронавирусом COVID-19 снизилось.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ОПУ

Отмечается, что из 1319 случаев заражения вирусом за последние сутки зафиксировано 68, что значительно меньше, чем в предыдущие дни.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заверил, что маски для защиты полностью доступны в интернете, ведь в аптеках их быстро раскупают.

"Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", – добавил министр здравоохранения Максим Степанов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ОПУ

На совещании с министрами Зеленский поручил собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им нужно.

"На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование", – подчеркнул президент.

По итогу совещания также было решено жестче контролировать продуктовые рынки, которые продолжили работу в условиях карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля вступили в силу ряд новаций от Кабмина, которые усилили карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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