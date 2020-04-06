"Могло бы быть, как в Европе": Зеленский назвал первые позитивные результаты карантина в Украине

За минувшие сутки, 5 апреля, в Украине из-за введенного карантина число зараженных коронавирусом COVID-19 снизилось.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ.
"Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными", – подчеркнул он.
Владимир Зеленский
ОПУ
Отмечается, что из 1319 случаев заражения вирусом за последние сутки зафиксировано 68, что значительно меньше, чем в предыдущие дни.
Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заверил, что маски для защиты полностью доступны в интернете, ведь в аптеках их быстро раскупают.
"Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", – добавил министр здравоохранения Максим Степанов.
Владимир Зеленский
ОПУ
На совещании с министрами Зеленский поручил собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им нужно.
"На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование", – подчеркнул президент.
По итогу совещания также было решено жестче контролировать продуктовые рынки, которые продолжили работу в условиях карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля вступили в силу ряд новаций от Кабмина, которые усилили карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.