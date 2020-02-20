"Взорвала мир!" МИД мощно обратился к России в годовщину начала агрессии

В Министерстве иностранных дел Украины выступили с мощным осуждением российской агрессии в четверг, 20 февраля, – в 6-ю годовщину начала войны, развязанной РФ.

Заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что именно 20 февраля 2014 года российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, "взорвав мир и безопасность на континенте".

"Россия нарушила основополагающие принципы международного права, на которых базируются международные отношения в современном мире и которые являются основой для поддержания мира и стабильности – принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также нерушимости границ", – подчеркнули в МИД.

МИД мощно обратился к России из-за агрессии

Дипломаты отметили единство граждан Украины, мужество наших воинов и поддержку международных партнеров, которые помогли отстоять независимость, остановив продвижение агрессора на Донбассе.

Также обратили внимание на осуджение преступной агрессии и незаконной аннексии Крыма мировым сообществом.

"Последствия совершенного Россией международного преступления трагические – оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека", – акцентировали в МИД.

В МИД озвучили преступления РФ: проведение незаконного призыва в российские вооруженные силы, системная политики переселения жителей России на временно оккупированные украинские территории с целью изменения их демографического состава, принудительная паспортизация граждан Украины, ускоренная милитаризация оккупированных территорий.

Дипломаты потребовали от России приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленного прекращения огня и начала урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов.

Мир же Украина призвала усилить экономические санкции против России.

"Мы верим, что совместными усилиями цивилизованного мира мы сможем восстановить мир и стабильность в Европе и уважение к основополагающим принципам современного международного порядка", – резюмировали дипломаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля, Совет Безопасности ООН провел заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, которое состоялось по инициативе России. США, Британия, Франция, Германия, Эстония и другие страны выразили поддержку Украине, решительно осудив подлые провокации Путина и его марионеток на Донбассе.

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