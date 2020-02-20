Главная Новости
20 февраля • обновлено в 14:24
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Взорвала мир!" МИД мощно обратился к России в годовщину начала агрессии

3.2т
Читать материал на украинском

В Министерстве иностранных дел Украины выступили с мощным осуждением российской агрессии в четверг, 20 февраля, – в 6-ю годовщину начала войны, развязанной РФ.

Заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что именно 20 февраля 2014 года российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, "взорвав мир и безопасность на континенте".

"Россия нарушила основополагающие принципы международного права, на которых базируются международные отношения в современном мире и которые являются основой для поддержания мира и стабильности принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также нерушимости границ", – подчеркнули в МИД.

Новости
В ООН возьмутся за преступления России на Донбассе: все детали

МИД мощно обратился к России из-за агрессии

МИД мощно обратился к России из-за агрессии

Дипломаты отметили единство граждан Украины, мужество наших воинов и поддержку международных партнеров, которые помогли отстоять независимость, остановив продвижение агрессора на Донбассе.

Также обратили внимание на осуджение преступной агрессии и незаконной аннексии Крыма мировым сообществом.

"Последствия совершенного Россией международного преступления трагические – оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека", – акцентировали в МИД.

В МИД озвучили преступления РФ: проведение незаконного призыва в российские вооруженные силы, системная политики переселения жителей России на временно оккупированные украинские территории с целью изменения их демографического состава, принудительная паспортизация граждан Украины, ускоренная милитаризация оккупированных территорий.

Дипломаты потребовали от России приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленного прекращения огня и начала урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов.

Мир же Украина призвала усилить экономические санкции против России.

"Мы верим, что совместными усилиями цивилизованного мира мы сможем восстановить мир и стабильность в Европе и уважение к основополагающим принципам современного международного порядка", – резюмировали дипломаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля, Совет Безопасности ООН провел заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, которое состоялось по инициативе России. США, Британия, Франция, Германия, Эстония и другие страны выразили поддержку Украине, решительно осудив подлые провокации Путина и его марионеток на Донбассе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
8
29
Смешно
7
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Мощная струя в шаровары.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Москаляку на гияку!!!! Смерть русским фашистам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Junio Van
Junio Van
Чернышевап Алина, фаши пока только в/на
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Постоянные клоунские выступления,но моЩЩно куля скажешь.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги