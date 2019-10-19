Требования, выдвинутые представителем Администрации Президента в Минске, никогда и ни при каких условиях не будут выполнены противоположной стороной, а именно – Москвой и ОРДЛО. "ДНР/ ЛНР" и не подумают самораспускаться, вывод же российских войск с оккупированных территорий пока из области чистой фантастики. Это все понимают, даже, надеюсь, президент Зеленский.

Тогда зачем все эти разговоры-переговоры и желание встретиться лично с Путиным и посмотреть ему в глаза? Зеленский увидит там то, что увидела в свое время Госсекретарь США Хилари Клинтон: "КГБ". Как говорится – в чем тогда "фишка"? Протянуть время и просто следовать фарватеру "нормандского формата"? С этим можно согласится, если есть запасная альтернатива. Дело только в том, что этой альтернативы как раз и нет. Прекратить войну в Донбассе путем переговоров с Лавровым или Путиным или неважно с кем из Московитии не получится. Там будут гнуть свое и не отступят ни на шаг.

Новости Бином Ньютона для Зеленского

Значит, надо искать альтернативу. Разговоры о том, что альтернативы "минским соглашениям" нет, полная чушь. Можно ли противостоять, как пишут - второй армии мира (хотя она никакая не вторая, а в лучшем случае – четвертая)? Хороший вопрос. Отвечу на него фактами из истории СССР. К сожалении, сотрудники Администрации Президента Украины, включая и Владимира Зеленского, эту историю, как и философию с политологией, не изучали, а напрасно. Так вот. В период советско-финской войны с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года финская сторона понесла потери в 26 тысяч военнослужащих, тогда как советская армия – 126 тысяч. С финской стороны в боях участвовало 250 тысяч солдат и офицеров, 30 танков и 130 самолетов, с советской – 800 тысяч военнослужащих, 2300 танков и 2 500 самолетов. Вас не удивляют эти цифры? Само же население Финляндия в те годы было в 40 раз меньше СССР. Теперь сравните – что имеет Украина сегодня и сколько человек живет в ней по сравнению с Россией.

Это значит что? Это значит то, что с Россией можно воевать и побеждать несмотря на численный и технический перевес с ее стороны. Что касается политической и гуманитарной стороны этого вопроса, то Кремль никогда не пойдет на широкомасштабное вторжение в Украину, выходящего за пределы Луганской и Донецкой областей. Это Москве смерти подобно. Второй Афганистан с сотнями тысяч жертв взорвет страну уже через несколько месяцев. Тем не менее, надо быть готовым ко всему, как были готовы финны в 1939.

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