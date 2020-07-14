Луценко вспомнил жесткий разговор с Зеленским по делу МН17

У Луценко был жесткий разговор с Зеленским по делу МН17.

Экс-генеральний прокурор Юрий Луценко признался в разговоре на "сильно повышенных тонах" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он был единственной и связанным с несогласием тогдашнего чиновника выдать России ключевого подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемах. Об этом он рассказал в интервью "Буквам".

"Тогда я услышал слова: "Значит, тебе недолго осталось". И я сказал: "Сколько не осталось, все мое", – рассказал он.

Луценко отметил, что это был принципиальный вопрос по делу номер один для Украины, поскольку расследование в нидерландском суде катастрофы малайзийского Boeing на Донбассе – "это дело не сепаратистов, а Путина".

"Поэтому выдача Цемаха... Я прекрасно понимаю чувства родственников наших пленных, но она подняла стратегические интересы украинского государства в этой войне", – подчеркнул он.

Ранее в интервью OBOZREVATEL бывший руководитель реформированной генпрокуратуры Юрий Луценко больше рассказал о расследовании сбивания малайзийского самолета рейса MH17 и других резонансные уголовные дела в Украине.