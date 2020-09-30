Луценко признался, что у него рак
Экс-генпрокурор рассказал, что лечился в Украине и Германии
Он уже пережил сложную операцию
Впереди политику предстоит пройти химиотерапию
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что у него диагностировано онкологическое заболевание.
Заявление он обнародовал на личной странице в Facebook. Политик отметил, что уже активно занимается борьбой с болезнью.
"В день Веры, Надежды, Любви закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия", – написал Луценко.
"Дорогие друзья, все будет хорошо. Потому что я знаю, как вас много и как мы вместе сильны. Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой. Ven seremos!" – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ноябре 2019 года супруга экс-генпрокурора Ирина Луценко добровольно решила сложить полномочия парламентария. Она была членом "Европейской солидарности".
Женщина сказала, что не сможет работать в полную силу из-за проблем со здоровьем.
Юрий Луценко спустя некоторое время объяснил, что у его жены диагностировали болезнь сердца.