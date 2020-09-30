Луценко признался, что у него рак

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что у него диагностировано онкологическое заболевание.

Заявление он обнародовал на личной странице в Facebook. Политик отметил, что уже активно занимается борьбой с болезнью.

"В день Веры, Надежды, Любви закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия", – написал Луценко.

"Дорогие друзья, все будет хорошо. Потому что я знаю, как вас много и как мы вместе сильны. Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой. Ven seremos!" – добавил он.

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