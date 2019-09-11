Луценко озвучил скандальные подробности о "слуге народа", погоревшем на кнопкодавстве

Народный депутат 8-го созыва от "Батьківщини" Игорь Луценко заявил, что нардеп от "Слуги народа" Сергей Литвиненко может быть причастен к его похищению и убийству активиста Юрия Вербицкого.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. "На момент баллотирования в нынешнюю Верховную Раду он был директором Зирненского спиртового завода. Чудесным образом организатор моего похищения Алексей Чеботарев, скрываясь в России, сохранил влияние на предприятия Укрспирта и местные коррупционные схемы", – написал Литвиненко.

"Поэтому злые языки говорят, что именно он, Литвиненко, от имени Чеботарева рулил обозначенными схемами в течение последних лет на своем заводе", – добавил он.

Сергей Литвиненко Четверта влада

Луценко указал, что Людмила Калиниченко – защитница Александра Волкова, которого следствие считает организатором похищения активистов Майдана, – также является адвокатом Зирненского спиртзавода.

Напомним, Юрий Вербицкий и Игорь Луценко были похищены вечером 20 января 2014 года. Луценко был найден 21 января и рассказал, что похитители, избив его, выбросили в Бориспольском районе.

Как писал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

Третий случай нарушения персонального голосования связан с депутатом Еленой Копанчук. Она прошла в Раду по мажориторке "Слуги народа" от округа №189 в Хмельницкой области.

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