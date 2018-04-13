"Ликвидирую лично": украинский генерал сделал предупреждение Путину

Любой гражданин Украины имеет право на физическое устранение президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об в эфире ObozTV заявил бывший народный депутат Украины, генерал-лейтенант Григорий Омельченко.

"Еще в апреле 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов я прямо заявил, я знал, что Путин это слушал, что при малейшей возможности Путин будет ликвидирован мной или моей командой. И это все будет в рамках действующего законодательства и норм международного права", - отметил он.

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По словам Омельченко, для него не будет считаться преступлением ликвидация главы России.

"С точки зрения международного права, законов ведения войны, национального законодательства и Конституции каждый гражданин Украины в случае физической ликвидации Путина не совершает преступления, а действует в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны. Но это касается только граждан Украины", - подчеркнул экс-нардеп.

Кроме того, он заявил, что за последние годы глава Кремля отдал приказ на устранение нескольких десятков генералов.

"Расследуя дела по уничтожению малазийского самолета и польского "борта №1", я установил, что группой Путина были уничтожены 32 генерала, которые были соучастниками или свидетелями его преступлений", - добавил Омельченко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Омельченко заявил, что самолет Ту-154М президента Польши Леха Качиньского мог быть разрушен при посадке в результате обстрела с земли огнеметом "Шмель".