Лидер – "Слуга народа": названы партии, которые могут пройти в новую Раду

В Верховную Раду Украины при условии 5% барьера прошли бы четыре партии, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресение. Избиратели отдали бы свои голоса таким политсилам, как "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батьківщина".

Об этом свидетельствуют итоги роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, передает Интерфакс-Украина.

Так, "Слугу народа" готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 8,2%, "Европейскую солидарность" – 7,9%, ВО "Батьківщина" – 7% респондентов.

Партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 3,5%.

За партию "Голос", лидером которой является певец и музыкант Святослав Вакарчук, поддержали бы 2,5% опрошенных.

Верховная Рада

Среди тех, кто определился с выбором (1 504 респондента) и будет голосовать, за "Слугу народа" проголосовали бы 40,9%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 11,1%, "Европейская солидарность" набирает 10,5%, ВО "Батьківщина" – 9,3%, "Сила и честь" – 4,9% опрошенных. Высокие шансы преодолеть проходной барьер есть и у партии "Гражданская позиция" Гриценко, за которую проголосовали бы 4,8% определившихся с выбором.

Также определенные шансы на преодоление проходного барьера имеет "Голос" Вакарчука, за которую готовы проголосовать 3,3% респондентов.

У партии "Слуга народа" наибольшая поддержка на востоке страны (51,7% среди определившихся с выбором), равная в центре и на юге страны, ниже на западе Украины и самая низкая на Донбассе (34,9%).

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы поддержать 41,9% определившихся респондентов на Донбассе и 17,9% на востоке, при том значительно меньше в других регионах. "Европейская солидарность", напротив, имеет относительно высокую поддержку на западе (15,1%) и юге (13%) страны, и значительно ниже в других регионах.

У ВО "Батьківщина" относительно равномерная поддержка (8,9-11,2%) почти во всех регионах, кроме Донбасса и востока, где за нее проголосовали бы менее 4,7 и 4,8% определившихся с выбором соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса Международного исследовательского центра BURI, проведенного с 13 по 17 мая, в новый состав Верховной Рады Украины имеют высокий шанс войти такие политические партии, как "Слуга народа" (34,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15,1%), "Батьківщина" (9,5%) и Блок Петра Порошенко "Солидарность", которая уже переименована в "Европейскую солидарность" (8,9%).

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