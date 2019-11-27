"Лежала 13 часов!" Мендель рассказала, как сделала пикантное тату

Спикер президента Украины Юлия Мендель имеет татуировку на пояснице.

Об этом она рассказала в интервью "Vласть vs Vлащенко", отвечая на блиц-вопросы ведущей.

Тату Мендель оказалось весьма патриотичным. "Колоски на 3D-дороге из украинской вышиванки", – призналась она.

Юлия Мендель скриншот

По словам Мендель, она сделала его в 2016 году, когда сломала ногу. "Поняла, что это единственный момент, когда я могу лежать 13 часов", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мендель призналась, что она из бедной семьи и в 90-х годах им даже приходилось голодать.

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