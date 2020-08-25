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Кравчук снова заговорил о подаче воды в Крым

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
8,1 т.
Леонид Кравчук назвал условие возобновления водоснабжения АР Крым

Леонид Кравчук назвал условие возобновления водоснабжения АР Крым. 24tv.ua

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Минской ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды временно оккупированному Россией Крыму.

В интервью "Украинскому радио" он отметил, что такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Страна, которая захватила территорию, оккупант, как это есть в Крыму, она отвечает на 100% за обеспечение этой территории всем необходимым. И водой в том числе. Мы говорим – там живут украинцы. Если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, которая связана с водой, то людям воду можем дать".

В то же время он заверил, что Украина якобы ни в коем случае не пойдет на то, чтобы обеспечивать ресурсом промышленные предприятия и военные базы на захваченной территории.

"Несет ответственность за все это Россия. И Украину не надо обвинять. Взяли – как говорил цыган, видели глаза, что покупали, – ешьте, плачьте, хоть повылазьте. Мы к этому не имеем никакого отношения", – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Впрочем Кравчук не объяснил, как разделить подачу воды для гражданского населения и секторов, контролируемых оккупантами.

"Я не знаю пока, как это, еще вопрос не решен. Там, говорят, есть возможность дать воду людям, но не давать предприятиям и военным базам", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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УкраинаАннексия КрымаЛеонид Кравчук
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