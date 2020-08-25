Кравчук снова заговорил о подаче воды в Крым

Леонид Кравчук назвал условие возобновления водоснабжения АР Крым. 24tv.ua
Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Минской ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды временно оккупированному Россией Крыму.
В интервью "Украинскому радио" он отметил, что такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Страна, которая захватила территорию, оккупант, как это есть в Крыму, она отвечает на 100% за обеспечение этой территории всем необходимым. И водой в том числе. Мы говорим – там живут украинцы. Если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, которая связана с водой, то людям воду можем дать".
В то же время он заверил, что Украина якобы ни в коем случае не пойдет на то, чтобы обеспечивать ресурсом промышленные предприятия и военные базы на захваченной территории.
"Несет ответственность за все это Россия. И Украину не надо обвинять. Взяли – как говорил цыган, видели глаза, что покупали, – ешьте, плачьте, хоть повылазьте. Мы к этому не имеем никакого отношения", – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.
Впрочем Кравчук не объяснил, как разделить подачу воды для гражданского населения и секторов, контролируемых оккупантами.
"Я не знаю пока, как это, еще вопрос не решен. Там, говорят, есть возможность дать воду людям, но не давать предприятиям и военным базам", – подытожил политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Кравчук выступал за возможность продажи Украиной воды России – для нужд оккупированного Крыма.
Со своей стороны председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса может стать "допустимым компромиссом".
За восстановление подачи воды в Крым выступал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, на полуострове живут украинцы, которых нельзя бросать.
Впоследствии глава правительства в очередной раз подчеркнул, что Украина готова обеспечивать людей в оккупированном Россией Крыму пресной водой в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
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