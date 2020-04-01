Сначала "новые лица" провалили тест на способность управлять страной, а теперь - и на желание жить в этой стране честно. Более того, скандал с главой президентского офиса Андреем Ермаком и его братом Денисом свидетельствует об еще одном важном нюансе: даже занимаясь коррупцией ты должен быть профессионалом. Иначе подорвешься на первой же "торпеде", из-за чего в президентском лайнере возникнет сквозная пробоина. Насколько она опасна для Владимира Зеленского и его команды, - об этом в расследовании OBOZREVATEL.

Глава государства вначале своей каденции твердо опирался на два кита власти: поддержку народа и институциональный, административный ресурс. При чем, именно высокий рейтинг, а не наличие репрессивного аппарата, большинства в парламенте и т.д. обеспечивало Зе мощные позиции на печерских холмах. Вчерашний лидер "95 квартала" всегда мог напрямую апеллировать к избирателю, что предоставляло ему безусловную фору в межвидовой борьбе.

Но доверие, как золотовалютный резерв Нацбанка, после увеличения, имеет свойство уменьшаться. Ведь все люди помнят предвыборные речи нынешнего лидера страны: "Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или близкого друга? Почему так происходит уже 28 лет? Мы вместе с тобой написали программу "Украину мечты" и сейчас пора сделать следующий шаг...".

Во многом благодаря этим словам миллионы украинцев сделали Владимира Зеленского президентом. Через несколько дней после своей победы он уже привел на государственные посты своих друзей, родственников друзей и бывших сотрудников "Квартала-95".

Владимир Зеленский, 23 ноября 2017 года. "Обращение из-за запрета сериала "Сваты"".

"Если вам не нравится слово "сваты", а вам ближе слово "кумовья", то я это тоже могу понять. Так вы сначала поборите свое кумовство, а затем уже будете бороться с нашими сватами. Вы боретесь с тем, что объединяет людей...", – довольно эмоционально на тот момент еще лидер "Квартала" обращается к правоохранительным органам, которые после запрета на въезд в страну актеру Федору Добронравову попытались ограничить показ сериала с его участием.

Тезис, который Владимир Зеленский повторяет регулярно, и во время своих предвыборных выступлений уже в 2019 году, – от кумовства и договорняков во власти украинцы уж точно устали.

Правда, после прихода в политику Зеленского его риторика кардинально изменилась. На следующий день после своего назначения, новоизбранный президент утвердил новый состав Администрации президента. Туда вошли его бывшие подчиненные из "Квартала" Сергей Трофимов, Юрий Костюк, Борис Шефир, Андрей Ермак. Ближайший друг и соратник Андрей Богдан и вовсе стал главой Админстрации, а затем уже и Офиса президента.

Такая странная и противоречивая позиция никак не смутила президента. Многие выходцы из его ближнего круга общения так или иначе заняли высокие государственные должности. Товарищ и экс-юрист "Квартала" Иван Баканов возглавил СБУ, бывший актер Юрий Корявченков ("Юзик") вошел в "Слугу народа". Примеров таких "кумовей" в команде президента достаточно.

На этом фоне раз за разом в ближайшем окружении президента происходили громкие скандалы. Прошло меньше года с момента избрания Зеленского, а их уже целый список. Давайте разберем на конкретных примерах.

"Кум" №1 – Андрей Богдан

Андрей Богдан в бытность главы ОП неоднократно привлекал внимание расследователей. Вот только самые громкие скандалы с его участием:

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан провел День Независимости Украины во Франции на свадьбе известного украинского юриста и блогера Андрея Довбенко. Свадьба обошлась в сотни тысяч евро.

Богдан запятнался скандалом с рейдерством земли. Судебные тяжбы вокруг почти 8 тыс. га исследовательского хозяйства "Новосельское" продолжаются до сих пор. В схеме участвует также нардеп от СН Николай Сольский, он с Богданом в одной агрокомпании.

Стал фигураном пленок, якобы сделанных в кабинете экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы. В беседе якобы глава СБУ Иван Баканов рассказывал, что в Украине судебная система работает таким образом, что она потом всех отпускает. И смотрящим за ней является Богдан.

Андрей Богдан и президент

Примеров с Богданом более чем достаточно, это лишь основное и громкое за период его работы. И это никак не мешало ему спокойно руководить ОП практически 8 месяцев.

При этом сам Зеленский никогда публично не критиковал своего подчиненного. Богдан без особых проблем решал те, или иные вопросы. А "сдал" свою позицию лишь после кулуарной и затяжной борьбы со своим прямым конкурентом Андреем Ермаком. Не было бы конкуренции, Богдан мог бы и дальше работать в том же русле.

Богдан - именно тот человек, который пытался обеспечить Зеленскому институциональную стабильность, иными словами – концентрацию власти в одних руках: чтобы на всех, или почти всех значимых должностях с силовыми функциями были "на 100% свои люди", при чем добиться этого – правдами и неправдами.

Судя по разговорам в кулуарах власти, Богдан тоже приглядывался к "кормовым должностям", но не продавал их, а кругом расставлял своих людей. Андрей Иосифович - опытный аппаратчик, он бы точно не получил торпеду (под которой на жаргоне понимают задокументированную взятку) так тупо и примитивно, как его конкурент по власти Андрей Ермак.

Богдан считался кислотным персонажем в ближайшем окружении Зе, и сильно портил репутацию; его, Богдана, маниакальная жажда власти и пренебрежение к депутатам, журналистам, бизнесменам заметно бесило, превращая потенциальных союзников президента в его оппонентов. Но в то же время, Андрей Иосифович четко понимал, как работает власть, и умел выверено отстраивать ее вертикаль в пользу первого лица. Отставка Богдана, по нашему мнению, добавив положительных оттенков в политическую карму Зеленского, ослабила его административную мощь.

"Кум" №2 – Андрей Ермак?

Его преемник Андрей Ермак буквально за два месяца работы также стал фигурантом громких коррупционных расследований. Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака – брата главы Офиса.

Денис Ермак якобы "продает" различные государственные должности, а также кресла в Киевской таможнн и "Укрзалізниці", рассказывает, как в Верховной Раде продвигаются "нужные" законопроекты. Подчеркнем – подлинность видео не установлена. В своем посте Лерос написал, что "Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно заработок на государстве".

Глава государства и Андрей Ермак (крайний справа)

В ответ Андрей Ермак назвал все это спланированной акцией лично против президента. По его словам, он помешал Леросу назначить своего человека в министерство. С этим и связано такое отношение политика к нему.

Скандал достаточно масштабный. В Telegram уже создан отдельный анонимный канал, который регулярно публикует новые видео.

При этом сам Владимир Зеленский пока никак не прокомментировал ситуацию, когда по сути в коррупционных схемах его окружение обвиняет нардеп от "Слуги народа".

Это далеко не первый коррупционный скандал в "Слуге". Стоит вспомнить скандалы с Юрием Корявченковым, которого также обвиняли в попытке крышевать правоохранителей в Кривом Рогу. Напомним, исключенный народный депутат от "Слуги" Антон Поляков заявлял OBOZREVATEL, что в неопубликованной части разговора нардепа Юрия Корявченкова (“Юзика”) и коллег со “Слуги народа” с криворожской полицией последний требовал “дань” в размере 600 тысяч долларов ежемесячно.

И снова никакой реакции от первого лица.

OBOZREVATEL также регулярно писал и о других возможных случаях махинаций. По нашей информации, заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов неоднократно подвергался критике на собраниях фракции “Слуги народа.

К примеру, 17 октября на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком Трофимова раскритиковали за дележку должностей в регионах. В “Квартале-95” Трофимов отвечал за финансы. Также известно, что он близок к одиозному бизнесмену Илье Павлюку, который контролирует десятки депутатов от “Слуги народа”. Детальнее о нем можно прочесть в этой публикации.

Но все предыдущие обличения уходили в песок по одной простой причине: Зе-команды сохраняла свой тефлоновый статус, к ней попросту не прилипали обвинения и, что более важно, информацию об этих скандалах не разгоняли опытные технологи, к которым, безусловно, можно отнести и Андрея Богдана.

Многие прямые и косвенные улики указывают на то, что именно его руками были запущены разного рода торпеды по братьям Ермакам, и нас ждет интересное кино не только по Денису, но и по Андрею - главе офиса президента. Слухи комментировать не будем, зная Богдана, можем предположить, что "торпеда" будет невероятных размеров. Когда она рванет, то каждый избиратель Зе-команды будет знать о двойной морали президентской команды. И чем дольше будет молчать глава государства, тем надежнее все эти обвинения будут въедаться в него лично.

В итоге, страна наконец-то поймет, что Владимир Зеленский придерживается двойных стандартов, и Голобородько - не просто совершенного другой человек, а просто вымышленный персонаж. Но для этого прозрения президентскому лайнеру необходимо претерпеть еще несколько ощутимых пробоин.

Ход за вами, Андрей Иосифович...

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