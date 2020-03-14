Коронавирусом за границей впервые заболел украинский дипломат: в МИД ввели особый режим

Зафиксирован первый случай заражения украинского дипломата коронавирусом за границей. Дипучреждения до 20 марта переходят на особый режим работы.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу, 14 марта. При этом страну он не назвал.

"Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам по всему миру", – сказал Кулеба.

Отмечается, что зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю, с 15 до 20 марта включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы со обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

"Особый режим работы – это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и перевода в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы ", – добавил Кулеба.

Горячая линия МИД для украинцев за рубежом будет работать без изменений и уже усилена дополнительными возможностями для обработки обращений.

Дмитрий Кулеба УНИАН

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров с 17 марта по 3 апреля временно ограничил пересечение государственной границы на самолете, поезде и автобусе для иностранцев из-за угрозы распространения COVID-19.

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