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Команда Байдена обогнала Трампа по сборам средств на предвыборную кампанию

Антон Малиновский
Антон Малиновский
Политика
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Байден обогнал Трампа по сбору средств

Байден обогнал Трампа по сбору средств.

Во втором квартале 2020 года Джо Байден обогнал действующего президента США Дональда Трампа в сборах средств на предвыборную кампанию.

Как сообщает DailyMail, кампания кандидата от Демократической партии собрала 282,1 млн долларов, против 266 млн долларов у Трампа.

В команде Байдена считают, что эти результаты показывают отличные возможности на победу в выборах. Также они отметили, что 68% пожертвований сделали люди, которые раньше не участвовали в предвыборной кампании.

Издание отмечает, что согласно данным опросов, рейтинг Байдена на 9,4% выше, чем у Трампа. Недовольство нынешним президентом у американцев вызывают его действия во время пандемии COVID-19 и реакция на протесты из-за убийства Джорджа Флойда.

Как писал OBOZREVATEL, бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг заявил, что выделит примерно 250 миллионов долларов в поддержку кандидатуры демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

СШАВыборы в СШАДональд ТрампДжо Байден
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