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11 июня • обновлено в 17:25
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Коломойского удивила доля семьи Медведчука в "1+1"

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, совладелец группы каналов "1+1", отреагировал на информацию о покупке семьей лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука доли этого медиабизнеса. По словам миллиардера, для него это стало новостью.

Такую позицию Коломойский изложил в комментарии для программы "Схемы", пишет "Радио Свобода". "Для меня это новость. Порядок такой. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть, почему не сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?" – отметил он.

Коломойский и Медведчук

Коломойский и Медведчук

"Деловая столица"

Говоря о том, комфортно ли ему быть бизнеспартнером Медведчука, Коломойский отметил, что для него это не принципиально.

"А мне какая разница? Он же не единственный владелец. Зачем обсуждать – комфортно или не комфортно, если это от меня не зависит? Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего..." – сказал бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналисты программы "Схемы" узнали, что Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

  • Эта фирма, зарегистрированная на жену политика Оксану Марченко, через цепочку других владеет 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

  • Также кипрская фирма, задекларированная Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, "2+2" (ООО "Гравис-Кино") с долей в 24,51%.

  • В медиагруппе "1 + 1" заявили, что информация об этом для них так же нова.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Оксана Марченко Игорь Коломойский Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
телеканал 1+1 "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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