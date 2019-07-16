Кнопкодавство в Раде: депутатам нового созыва приготовили "сюрприз"

После парламентских выборов 21 июля в Верховной Раде планируют запустить сенсорные кнопки, которые не позволят депутатам следующего созыва голосовать вместо своих коллег.

"Все для этого установлено. Должна быть просто запущена система", – сообщила в эфире ObozTV народный депутат Украины Ирина Суслова (фракция "Блок Петра Порошенко").

Суслова напомнила, что сенсорные кнопки в Раде установлены уже давно, но до сих пор не работали.

"Не понимаю, по какой причине. Мы неоднократно обращались к аппарату Верховной Рады, но находятся технические обоснования, почему они не работают. Поскольку исправить это можно лишь в период депутатских каникул, надеюсь, это будет исправлено. И уже следующая Рада сможет осуществлять голосование с использованием сенсорных кнопок и отпечатков пальцев", – отметила нардеп.

По ее словам, проведение персонального и открытого голосования – одно из обязательств, которое Украина взяла на себе перед международными партнерами, в том числе, когда участвовала в разработке т.н. плана Кокса по реформе парламента.

"Аппарат Верховной Рады, насколько мне известно, на протяжении последних трех лет работал над тем, чтобы изменить процедуру принятия решений в парламенте. Чтобы она стала более открытой, прозрачной и персональной", – подчеркнула Суслова.

Она также рассказала о планах ввести в Раде единую карточку, которая будет применяться депутатами и в качестве удостоверения, и при регистрации, и для голосования.

"Для этого еще необходимо внести изменения в действующее законодательство, поскольку сейчас у нас предусмотрены отдельные документы. Но, тем не менее, мы должны к этому стремиться", – призвала политик.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий в интервью "5 каналу" заявил, что аппарату ВР поручили решить все технические вопросы для запуска системы голосования с помощью сенсорных кнопок. Он также выразил надежду, что переоборудование успеют закончить до начала работы новой Рады.

Сенсорные кнопки в Раде давно установлены, но до сих пор не заработали vybor.news

Как писал OBOZREVATEL, последнее пленарное заседание Верховной Рады VIII созыва состоялось 12 июля. Спикер Андрей Парубий объявил, что с 15 по 19 июля народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях. А 19 июля десятая сессия ВР VIII созыва официально завершит свою работу.

Кто из депутатов этого созыва отличился "кнопкодавством" – можно посмотреть в соответствующем разделе на сайте общественного движения "Чесно".

21 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона об обеспечении личного голосования народными депутатами. В частности, он предложил установить за "кнопкодавство" штрафы в размере от 51 до 85 тысяч гривен.

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