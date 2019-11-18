Казарин предупредил Украину о "драконовской" уловке Путина

Готовность украинцев всегда голосовать за популизм может привести к тому, что этим воспользуется президент России Владимир Путин и заставит идти на его условия.

Об этом в своем видеоблоге для "Крым. Реалии" намекнул журналист Павел Казарин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вместе с тем он признал, что эта тактика является довольно популярной во всем мире. По словам журналиста, в политике побеждает тот, кто умеет играть в долгую. Ведь человек устроен так, что он быстро устает от сложностей, от ответственности и от обстоятельств жизни. Поэтому чаще всего общество начинает требовать быстрых побед.

"Как итог – во многих странах побеждают популисты. Потому что они обещают все и немедленно. Они не готовят избирателя к тому, что перемены бывают трудными. Не предупреждают его о том, что иногда за победу нужно бороться", – говорит Казарин.

Он отметил, что закономерность современной политики заключается в том, что те, кто пытается быть честным, все чаще проигрывают тем, кто врет. При этом сами популисты всегда проигрывают "драконам".

Владимир Путин

"Потому что дракон вообще не зависит от избирателей, ему не нужно думать о переизбрании. Дракон может позволить себе сидеть на берегу и ждать. Если ему попадется серьезный противник, он просто дождется, пока его не отправят на пенсию сами избиратели. И затем пойдет договариваться с его преемником. Выводов не будет, а смысл?" – сказал Казарин, очевидно, имея в виду главу России Владимира Путина, пятого президента Украины Петра Порошенко и его последователя Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Казарин считает, что после начала войны Украина не только лишилась части территорий, но и получила шанс кардинально пересмотреть свое будущее и прошлое. Москва поняла это и всеми силами пытается обнулить достижения Украины.

Также журналист заявил, что Украина начнет выигрывать в войне с Россией тогда, когда большинство ее граждан осознает, что агрессия, начавшаяся в 2014 году, – не неожиданность. Ведь оккупанты не прекращают войну против нашей страны уже на протяжении нескольких столетий.

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