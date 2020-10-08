Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик заявил об угрозах и обратился в полицию

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.

Как рассказала пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, следственный отдел Криворожского отдела полиции открыл уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного Кодекса (угроза убийством), передает УНИАН.

Она уточнила, что Антон Шевчик, брат кандидата в мэры, в своем заявлении сообщил о двух телефонных звонках. Вместе с тем, по словам Старчевской, личности звонивших не установлены.

Отметим, что ранее Шевчик сообщил, что угрозы его семье поступали с незнакомого номера, а в первый раз это произошло 23 сентября. Звонивший, по его словам, представился сотрудником полиции и сказал, что якобы погибла мать Шевчика и нужно приехать на опознание.

Сам кандидат в мэры заявил, что, кроме того, против него и членов его семьи организовали информационную кампанию: неизвестные лица подделывают его плакаты и расклеивают их по городу, а сотрудникам предприятий города на электронную почту приходят письма с призывами агитировать за Шевчика.

"На данный момент длится досудебное расследование. Полиция предпринимает все соответствующие меры для установления лица или лиц, причастных к указанному уголовному правонарушению", – рассказала Старчевская.