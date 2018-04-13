Как Украина может потерять безвиз: в Кабмине сделали заявление

Ответственность за сохранение безвизового режима с Европейским Союзом лежит не только на всех украинских институтах, но и на каждом гражданине.

"Ответственность за сохранение безвиза лежит не только на всех институтах - законодательной и исполнительной власти, но и на каждом гражданине, который путешествует в страны ЕС", - заявила "Обозревателю" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, если количество граждан, которые нарушают режим, например остаются в странах ЕС дольше, чем на 90 дней в течение полугодия, будет увеличиваться, или количество решений о высылке возрастет, - пропорциональное повышение таких данных может негативно повлиять на решение о безвизе.

"Поэтому со стороны власти - стабильность решений, которые мы приняли, чтобы получить безвиз. В частности, обеспечение реального функционирования всех антикоррупционных органов - САП, НАБУ, НАПК, создание Антикоррупционного суда и тому подобное. Со стороны каждого гражданина - ответственное использование безвиза", - подытожила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал "Обозреватель", Украина получила безвиз с еще двумя странами.