Председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки, в пятницу, 28 февраля, отстранили от должности.

Такое решение приняла коллегия судей палаты Высшего антикоррупционного суда, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила председателя Черновицкого областного совета от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Срок отстранения суд определил в пределах срока досудебного расследования – до 4 апреля текущего года.

Иван Мунтян molbuk.ua

Напомним:

Мунтян является депутатом Черновицкого областного совета в течение пяти созывов. Он член партии "Батькивщина" с 2005 года.

4 февраля ему сообщили о подозрении в получении взятки в размере 180 тысяч долларов.

По версии следствия, подозреваемый вымогал у одного из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в общей сумме $400 тысяч за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

После этого его захотела взять на поруки группа депутатов "Батьківщини".

13 февраля Высший антикоррупционный суд оставил Мунтяна на занимаемой должности, отказав детективу и прокурору в ходатайстве.

Чиновнику избрали меру пресечения в 10 миллионов гривен залога (прокуроры просили 15 миллионов) и ношение электронного браслета. Через пять дней Мунтян внес всю сумму залога.

САП подала апелляцию на решение суда.

Как писал OBOZREVATEL, Иван Мунтян, который является фигурантом дела о вымогательстве и взяточничестве, задекларировал в 2019 году два автомобиля Lexus, Audi Q7 и дом в Черновцах.

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