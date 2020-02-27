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27 февраля • обновлено в 18:45
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В Украине повелись на фейк об отставке Хомчака: OBOZREVATEL узнал правду

7.1т
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В сети распространили фейк о том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак якобы подал на имя президента Владимира Зеленского рапорт об отставке по собственному желанию.

"Документ на рассмотрении в Зеленского – решение не принято", – написал в Facebook генерал-майор Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

В комментариях он заверил, что информацию получил от источника в Офисе президента, однако называть его не стал. Уже через 2 часа после публикации она была удалена.

В сети сообщили об отставке Хомчака

В сети сообщили об отставке Хомчака

24 канал

В Украине повелись на фейк об отставке Хомчака: OBOZREVATEL узнал правду
В Украине повелись на фейк об отставке Хомчака: OBOZREVATEL узнал правду

В то же время пресс-секретарь Хомчака Богдан Сеник опроверг информацию. "Это фейк-ньюс, информация, которая распространяется российскими "сливными бачками". Она не отвечает действительности и является манипулятивной. Мы как правило, не комментируем российские вбросы. Но когда уже такие уважаемые издания обращаются... Просим, не распространяйте", – сказал он в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL.

Опроверг данные и офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан, который работает в Генеральном штабе ВСУ. Его удивило, что даже после его слов о том, что это фейк, уважаемый человек – Ягун –распространил неправдивую информацию.

Примечательно, что информация об рапорте Хомчака на увольнение распространялась в соцсетях уже несколько дней. В ВСУ также заявляли, что это фейк.

В Украине повелись на фейк об отставке Хомчака: OBOZREVATEL узнал правду

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о скорой отставке премьер-министра Алексея Гончарука. С вероятностью 99% новым премьер-министром станет Сергей Тигипко. Эта информация "взорвала" все украинские СМИ утром, 26 февраля.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Генеральный штаб ВСУ
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Генерал-клоуну,уже смешно
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