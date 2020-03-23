Харьковский депутат Скоробагач заразился коронавирусом – официально

Коронавирусом заразился харьковский депутат, заместитель главы Харьковского облсовета Владимир Скоробагач.

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Его с пневмонией госпитализировали в больницу в Киеве, сообщила "Depo.Харьков" пресс-секретарь депутата Виктория Петрухина.

Владимир Скоробагач kh.depo.ua

Она подчеркнула, что коронавирус у Скоробагача обнаружился после повторного анализа

В ту же киевскую больницу госпитализировали и его жену, 37-летнюю Викторию Скоробагач. У нее также подтвержден коронавирус.

Напомним, что около 100 украинских высокопоставленных политиков и звезд шоу-бизнеса в разгар коронавируса 8 марта закрывали курортный сезон в Куршевеле. Оттуда они привезли болезнь в Украину.

Как стало известно OBOZREVATEL, в период пандемии на элитном курорте отдыхали экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и его бывшая девушка Анастасия Сличная (были в разных компаниях), партнер нардепа Виталия Хомутынника Владимир Скоробагач со своей супругой и, вероятно, сам Хомутынник с женой. Также были и другие чиновники, представители нефтегазового бизнеса и звезды шоу-бизнеса.

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