Говорить с Путиным? Медведчук выдвинул Зеленскому требование по Донбассу

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал президента Владимира Зеленского к прямым переговорам с Россией по Донбассу.

Об этом кум главы РФ заявил в эфире телеканала "112 Украина", утверждая, что якобы 3/4 украинцев хотят прямого диалога со страной-агрессором.

По словам Медведчука, в России и в "Л/ДНР" готовы обсуждать мирный план урегулирования конфликта с Зеленским "на прямую".

"Господин Зеленский обязан это делать для установления мира на Донбассе, для прекращения боевых действий и для возвращения наших граждан как с Донецка и Луганска, так и с Российской Федерации. Вот мое твердое убеждение об этом", - заявил Медведчук.

Зеленский и Путин obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", – сказал глава АП.

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