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Говорить с Путиным? Медведчук выдвинул Зеленскому требование по Донбассу

11.6тЧитать материал на украинском

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук призвал президента Владимира Зеленского к прямым переговорам с Россией по Донбассу.

Об этом кум главы РФ заявил в эфире телеканала "112 Украина", утверждая, что якобы 3/4 украинцев хотят прямого диалога со страной-агрессором.

По словам Медведчука, в России и в "Л/ДНР" готовы обсуждать мирный план урегулирования конфликта с Зеленским "на прямую".

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"Господин Зеленский обязан это делать для установления мира на Донбассе, для прекращения боевых действий и для возвращения наших граждан как с Донецка и Луганска, так и с Российской Федерации. Вот мое твердое убеждение об этом", - заявил Медведчук.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", – сказал глава АП.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Виктор МедведчукВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Вот это и есть план пУтина - второстепенные личности типа Лаврова-унылой лошади и Медмедчука-кума подводят Зеленского к тому, чтобы он пошёл на поклон к кремлевскому узурпатору, кто следующий в этом сценарии?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Та будуть переговори трохи пізніше але "не на пряму", а з залученням США, Англії, Німеччини, Франції.
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Golan Sim
Golan Sim
Нашему опарышу-пеце, как и всему майдановскому кагалу было абсолютно безразлично какую "цель" преследует Россия в Украине. Основная его забота, это ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОСТОЯННОЙ ВОЙНЫ, которую наметили наши западные "партнэры". Для этого достаточно устроить какую-либо провокацию против России, чтобы нарваться на ответную реакцию российских ВМС в Азовском море, или против восточноукраинских республик(обстрелы и диверсии), чтобы также получить "ответку" от республиканского ополчения. После этого адепты майдана начинали нагнетать истерию о насущной необходимости войны, как единственного для украинского народа блага. При этом побеждать в этой войне они совершенно не собираются, поскольку им нужна сама война, КАК СПОСОБ НАЖИВЫ за счёт простых украинцев. За счёт их КРОВИ и БЕДНОСТИ. Обанкротившиеся адепты майдана хотят и дальше править, обещая победу, в которую сами НЕ ВЕРЯТ, обещая благосостояние для народа, которое им БЕЗРАЗЛИЧНО, обещая независимость(незалежнiсть), которую попросту ПРОДАЛИ, с выгодой, лично для себя..
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Golan Sim, выгодно иметь конфликт на Даунбассе в первую очередь пУтину, чтобы ваша Украина никогда не стала членом НАТО и ЕС.
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