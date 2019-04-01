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"Готовы сделать больше!" Лукашенко сделал заявление о войне в Украине

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Беларусь подтвердила свою готовность прилагать дальнейшие усилия и поддерживать процесс мирного урегулирования конфликта в Украине.

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком, передает БЕЛТА.

"Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать", — сказал глава государства.

"Вы знаете мое отношение, белорусов к этому конфликту. Все, что вы говорите, все ваши заявления мы анализируем. Расхождений у нас практически нет, — заявил Лукашенко. — Как вы, так и я, все белорусы привержены миру в Украине. Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей — белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна".

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

SPUTNIK Беларусь

В свою очередь Сайдик высказал благодарность белорусской стороне за содействие. Вместе с тем, он выразил сожаление по поводу того, что до сих пор не удалось урегулировать конфликт.

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"Минск как место встречи — именно то, что нам сейчас нужно. Ваши терпение и понимание мы очень ценим. Да, этот конфликт длится уже слишком долго. Слишком долго не только для людей, которые страдают от него", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко ранее призвал включить в переговоры по прекращению войны на Донбассе США, выразив уверенность, что в таком случае "процесс пошел бы семимильными шагами вперед".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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