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"Готовят капитуляцию": Андрухович предсказал исход референдумов команды Зеленского

2.4т Читать материал на украинском

Местные референдумы, на которых настаивает окружение президента Украины Владимира Зеленского, могут стать первым шагом к капитуляции перед российским агрессором.

Такое мнение выразил известный украинский писатель Юрий Андрухович в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юрий Андрухович

Юрий Андрухович

Скриншот видео

Кроме того, он выразил уверенность в том, что нынешняя власть получит на указанных референдумах такие результаты, которых она ожидает. Это будет достигнуто благодаря хитрой формулировке вопросов.

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"Или вы за мир, например, спросят. И получат 99%, если не все 100%. И это будет мотивацией для того, чтобы капитулировать. А украинскому обществу эта "зрада" будет преподноситься як большая "перемога" новой власти. Они могут на такое пойти", – уверен Андрухович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрухович заявил, что президентство Владимира Зеленского может либо закончиться досрочно из-за новых потрясений в Украине, либо останется пожизненным. Он также уверен в том, что действующий глава государства захочет идти на второй срок.

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Персоны
Владимир Зеленский Юрій Андрухович
Место
Украина
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Н Олег
Н Олег
андрухович опасается хитрого вопроса на референдуме: "или вы за мир -- или вы хто?" ...... патамушта любой имеющий право голоса украинец поймёт его безвариантно: "поддерживаете ли вы полное и безоговорочное прекращение огня на Донбассе, отвод войск и предоставление народу Донбасса возможности провести референдум -- при полном соблюдении международных правил и в присутствии необходимого количества международных наблюдателей -- быть ли ему на особом статусе в составе Украины, создать ли своё независимое государство или обратиться к россиянам для вхождения в состав России (для последнего потребуется ещё и поддержка россиян на собственном референдуме)? ......... а опасается потому, шо референдум прекрасно понявших вопрос украинцев даст "за" 93% ....
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