"Готовят капитуляцию": Андрухович предсказал исход референдумов команды Зеленского

Местные референдумы, на которых настаивает окружение президента Украины Владимира Зеленского, могут стать первым шагом к капитуляции перед российским агрессором.

Такое мнение выразил известный украинский писатель Юрий Андрухович в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Юрий Андрухович Скриншот видео

Кроме того, он выразил уверенность в том, что нынешняя власть получит на указанных референдумах такие результаты, которых она ожидает. Это будет достигнуто благодаря хитрой формулировке вопросов.

"Или вы за мир, например, спросят. И получат 99%, если не все 100%. И это будет мотивацией для того, чтобы капитулировать. А украинскому обществу эта "зрада" будет преподноситься як большая "перемога" новой власти. Они могут на такое пойти", – уверен Андрухович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрухович заявил, что президентство Владимира Зеленского может либо закончиться досрочно из-за новых потрясений в Украине, либо останется пожизненным. Он также уверен в том, что действующий глава государства захочет идти на второй срок.

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