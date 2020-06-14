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14 июня • обновлено в 15:28
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Госдеп США повторил свое требование к России о Крыме

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Государственный департамент США напомнил России о своем требовании вернуть Украине аннексированный Крым и освободить незаконно заключенных украинцев.

Соответствующее заявление государственного секретаря Майка Помпео опубликовано на странице ведомства в Facebook. В нем также говорится о необходимости прекратить репрессии на полуострове.

Госдеп США повторил свое требование к России о Крыме

Госдеп США повторил свое требование к России о Крыме

"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Крым – это Украина", – приводятся слова Помпео.

"Крым – это Украина!" Госдеп США повторил свое требование к России

Facebook Госдепа США

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня государственный секретарь США Майк Помпео представил доклад о свободе вероисповедания в разных странах мира за 2019 год. Во время выступления он потребовал освобождения незаконно удерживаемых украинцев и возвращения Крыма Украине.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Майк Помпео
Место
США
Тег
Госдеп США
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