Гончарук назначил троих советников: кто они

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назначил себе троих советников на общественных началах – Яну Горюнову, Светлану Котляревскую и Александра Пукшина.
Об этом со ссылкой на секретариат правительства сообщает "Зеркало недели".
"По информации департамента кадрового обеспечения секретариата Кабинета министров, по состоянию на 9 сентября 2019 года советниками премьер-министра Украины Гончарука А.В. на общественных началах являются Горюнова Яна Вячеславовна (дата назначения – 03.09.2019), Котляревская Светлана Сергеевна (03.09.2019), Пукшин Александр Игоревич (09.09.2019)", – отметили в Кабмине.
Гончарук назначил троих советников
РБК-Украина
Отмечается, что Яна Горюнова является менеджером ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO.
Яна Горюнова стала советником Гончарука
sud.ua
Светлана Котляревская ранее работала проектным менеджером в Офисе по продвижению экспорта.
Александр Пукшин – управляющий партнер Адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Пукшин и Партнеры", член Комиссии по вопросам правовой реформы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук анонсировал увольнение руководства Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
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