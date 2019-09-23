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23 сентября • обновлено в 21:31
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Гончарук назначил троих советников: кто они

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назначил себе троих советников на общественных началах – Яну Горюнову, Светлану Котляревскую и Александра Пукшина.

Об этом со ссылкой на секретариат правительства сообщает "Зеркало недели".

"По информации департамента кадрового обеспечения секретариата Кабинета министров, по состоянию на 9 сентября 2019 года советниками премьер-министра Украины Гончарука А.В. на общественных началах являются Горюнова Яна Вячеславовна (дата назначения – 03.09.2019), Котляревская Светлана Сергеевна (03.09.2019), Пукшин Александр Игоревич (09.09.2019)", – отметили в Кабмине.

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Гончарук назначил троих советников

Гончарук назначил троих советников

РБК-Украина

Отмечается, что Яна Горюнова является менеджером ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO.

Яна Горюнова стала советником Гончарука

Яна Горюнова стала советником Гончарука

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Светлана Котляревская ранее работала проектным менеджером в Офисе по продвижению экспорта.

Александр Пукшин – управляющий партнер Адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Пукшин и Партнеры", член Комиссии по вопросам правовой реформы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук анонсировал увольнение руководства Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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