"Голос" окончательно лишил Вакарчука мандата нардепа

Партия "Голос" провела внеочередной съезд, на котором прекратила полномочия народного депутата Украины Святослава Вакарчука.

Также политсила приняла решение об изменении своего устава перед местными выборами и позволила остаться Вакарчуку активным членом партии, сообщается на ее официальном сайте.

"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата", – сказал Вакарчук, обращаясь к коллегам.

Святослав Вакарчук на съезде партии Сайт "Голоса"

"При этом я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", – заверил политик.

Место Вакарчука в парламенте займет следующий кадидат из партийного списка – юристка и правозащитница Алина Свидерская.

Что касается обновленного устава "Голоса", который был утвержден на съезде, то он детализирует процедуры создания местных партийных организаций. В политсиле подчеркнули, что это важно для эффективной работы ее ячеек для победы на местных выборах.

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