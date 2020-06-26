"Голос" окончательно лишил Вакарчука мандата нардепа
Партия "Голос" провела внеочередной съезд, на котором прекратила полномочия народного депутата Украины Святослава Вакарчука
Он останется активным членом партии
Место Вакарчука в парламенте должен занять следующий кандидат из партийного списка – правозащитница Алина Свидерская
Святослав Вакарчук (источник: Delo.ua)
Партия "Голос" провела внеочередной съезд, на котором прекратила полномочия народного депутата Украины Святослава Вакарчука.
Также политсила приняла решение об изменении своего устава перед местными выборами и позволила остаться Вакарчуку активным членом партии, сообщается на ее официальном сайте.
"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата", – сказал Вакарчук, обращаясь к коллегам.
Святослав Вакарчук на съезде партии Сайт "Голоса"
"При этом я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", – заверил политик.
Место Вакарчука в парламенте займет следующий кадидат из партийного списка – юристка и правозащитница Алина Свидерская.
Что касается обновленного устава "Голоса", который был утвержден на съезде, то он детализирует процедуры создания местных партийных организаций. В политсиле подчеркнули, что это важно для эффективной работы ее ячеек для победы на местных выборах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о том, что Вакарчук уходит из Рады, стало известно 11 июня. Нардеп объяснил свое решение тем, что за последние месяцы в партии "Голос" изменились стиль и подходы, и она перестала ассоциироваться с одним лидером.
18 июня Верховная Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука".
Однако после этого политик подал заявление о выходе из фракции "Голос" в Верховной Раде.
Позже в "Голосе" сообщили, чем Вакарчук будет заниматься после сложения мандата.
В то же время сам он намекнул на возможное участие в выборах мэра Киева или Львова.