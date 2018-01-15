Главари "ЛДНР" в Минске признали свою ущербность - Бессмертный

Главари террористов "ДНР" и "ЛНР", которые принимают участие в переговорах в Минске, чувствуют свою ущербность и понимают, что предали Украину.

Об этом рассказал бывший участник переговоров, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный в эфире канала "112 Украина".

"Я почувствовал, что они понимают свою ущербность. Они понимают, что это их катастрофа ... Они понимают, что предали Родину. Очень часто на переговорах, когда надо было ситуацию свести на ноль, я переходил на риторику такую, что вы - предатели Родины, вы - уголовники, вы будете отвечать. О какой амнистии вы говорите? После этого, разумеется, никакие переговоры больше не велись", - добавил украинский дипломат.

Напомним, Бессмертный также рассказал, как в Минске унижают на переговорах украинских дипломатов.