Решение Кабинета Министров об увольнении Сергея Верланов с должности председателя Государственной налоговой службы – неожиданное, учитывая продемонстрированную им высокую эффективность. Ведь ГНС при нем демонстрировала увеличение показателей поступлений в государственный бюджет, несмотря на замедление экономического развития.

Об этом заявил сегодня, 27 апреля, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в стенах Верховной Рады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Для меня лично это решение (решение об увольнении Сергея Верланова с должности председателя Государственной налоговой службы – ред.) было неожиданным, особенно учитывая создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде в этот же день. Я понимаю, что это решение министра финансов, который берет на себя полную ответственность за эту сферу, и теперь из него мы будем спрашивать о показателях поступлений. Это решение премьера, Кабинета Министров...", – заявил Даниил Гетманцев.

Данил Гетманцев

Также председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал объявленный конкурс на замещение должности главы ГНС.

"Так называемый конкурс вызывает очень много вопросов... Если один день предоставляется на подачу документов, если есть необходимость быстрого назначения, может быть, не надо делать из этого конкурс, возможно, это надо сделать при другой процедуре", – сказал Гетманцев.

Комментируя слова министра финансов Сергея Марченко о якобы уменьшении показателей поступлений в бюджет со стороны налоговой под руководством Сергея Верланова, Гетманцев заявил, что "математика – это такая вещь, которая не выдерживает лжи".

"Если мы говорим о конкретных цифрах, то мы увидим, что за 2019 есть перевыполнение поступлений в общий фонд государственного бюджета со стороны налоговой на 3,8 млрд грн", – заявил он.

Вместе с тем, Гетманцев отметил, что недовыполнение в 1 квартале 2020 можно объяснить объективными факторами, но не провалами в работе налоговой.

"Если мы говорим о первом квартале 2020 года, то действительно недовыполнение, но это произошло в связи с уменьшением поступлений от ренты (на газ – ред.), а также... от акциза на электроэнергию", – отметил Гетманцев.

"Если мы обратим внимание на другие цифры, то мы видим увеличение поступлений по НДС, увеличение поступлений по акцизу, увеличение поступлений по НДФЛ... Этот вопрос нужно уточнить у министра финансов. Я убежден, что это – авторитетный человек, который отвечает за свои слова", – подытожил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев заявил, что команда председателя ГНС Сергея Верланова сумела побороть старые схемы. В результате ее критиковали те представители старой власти, которые годами получали от этих схем преступные доходы.

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