Фриз: освобождение Цемаха без выводов международных следователей — сговор и госизмена

Представители партии "Европейская солидарность" призвали правоохранительные органы расследовать факты давления со стороны Офиса президента на Апелляционной суд с целью освободить под личное обязательство свидетеля по делу о сбитом пассажирском рейсе Boeing-777 МН17 Владимира Цемаха.

Об этом написала народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

"Решение суда свидетельствует о том, что Офис президента влияет на решение судебной ветви власти, что противоречит не только Конституции, но и всем принципам разделения властей. Мы обращаемся к СБУ, ГПУ и ГБР с требованием возбудить уголовные дела по признакам преступлений с квалификацией согласно статьям 111, 386, 396, 375, а также 376 по установлению лиц, которые были причастны к влиянию на судебную инстанцию о нарушении вопроса об освобождении Цемаха", – сообщила Фриз.

Депутат от "ЕС" Ирина Фриз Пресс-служба партии "Европейская солидарность"

Парламентарий отметила, что отпустив свидетеля по делу, связанному с подтверждением на международном уровне действий страны-агрессора, суд предоставил помощь Российской Федерации в защите позиции их невмешательства в события на Донбассе.

"Освобождение Цемаха без завершения процессуальных действий со стороны международных следователей является признаком сговора и государственной измены в соответствии п. 2 ст. 111 УК Украины и многих других статей Уголовного кодекса Украины. Государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству (РФ) не вызывает сомнений, ведь Кремль получил возможность не только избавиться от сокрушительного доказательства по делу", – прокомментировала Фриз.

Она отметила, что игнорирование украинской властью и представителями правоохранительных органов обращений европейских партнеров о необходимости сохранения важного свидетеля могут осложнить отношения между Украиной и Европейским союзом.

"Решение суда состоялось на фоне обращения 40 депутатов Европарламента к Зеленскому, которые просили не допустить выдачи ценного свидетеля России. 3 сентября следователи из Нидерландов обратились с просьбой допросить Цемаха по делу. Такое решение подрывает позиции Украины в других международных судебных процессах. Наших партнеров из Нидерландов и других стран ЕС грубо "послали", отказав в запросе и вызывающе отпустив свидетеля в очень тяжелом международном преступлении на свободу", – написала Фриз.

Напомним, что Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха. Его отпустили прямо из зала суда под личное обязательство.

Таким образом судья отменил постановление Шевченковского суда о продлении Цемаху меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2020 года.

Как писал OBOZREVATEL, Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", с которой сбили лайнер.

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