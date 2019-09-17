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17 сентября • обновлено в 09:53
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Коломойский может сорвать кредит МВФ — экономист

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Международные партнеры Украины встревожены внутренней политикой Офиса президента, в частности влиянием миллиардера Игоря Коломойского.

Как заявил в комментарии OBOZREVATEL экономист Сергей Фурса, иностранных партнеров Украины волнует будущее ПриватБанка.

"Что касается Коломойского, он действительно является проблемой, потому что четко и публично все наши западные партнеры очертили красные линии, и ПриватБанк — за их пределами. То есть наше сотрудничество с МВФ зависит от решения проблемы ПриватБанка, а если точнее — нерешения ее в пользу Коломойского.

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Если вопрос будет решен в его пользу, это точно может парализовать любое сотрудничество", — подчеркнул Фурса.

Ранее же политологи и эксперты напрямую связали влияние Игоря Коломойского на власть в Украине. Примером этого может служить резонансное фото бизнесмена в окружении первых лиц государства в Офисе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении нового кредита. На этот раз речь идет о сумме в $5 млрд долларов.

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Тема
Налоги в Украине
Персоны
Игорь Коломойский Владимир Зеленский Владимир Фесенко
Место
Украина
Теги
налоги МВФ
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