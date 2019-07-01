"Европейская cолидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекта имени Жукова

Харьковская территориальная организация партии "Европейская солидарность" подала иск в Харьковский окружной административный суд о признании противоправным и об отмене решения городского совета, который вернул проспекту имени украинского правозащитника Петра Григоренко имя советского маршала Жукова. Политсила в своем иске отмечает, что городской совет Харькова таким образом нарушил закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики".

"Европейская солидарность" считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины и возвращать на улицы нашего государства имена деятелей коммунистического режима, причастных к репрессиям против украинского народа, сообщает пресс-служба партии.

Переименование проспекта Жукова Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьковский горсовет 19 июня проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

2 июня в Харькове активисты националистических организаций снесли памятник Жукову.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся