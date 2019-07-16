Гриценко потребовал ареста Луценко

Лидер партии "Гражданская позиция" заявил, что хотел бы, чтобы генерального прокурора Украины Юрия Луценко арестовали.

Об этом политик сказал в эфире программы "Кінець дня" на телеканале ZIK, комментируя информацию о том, что Артем Сытник (директор Национального антикоррупционного бюро Украины) вызвал на допрос Юрия Луценко. Он отметил, что его пригласили в качестве свидетеля, хотя должны были в качестве подозреваемого, пишет ZIK.

"Я хотел бы, чтобы его пригласили в качестве подозреваемого, а еще лучше, чтобы сразу арестовали. Я объясняю почему. Это не шутки, когда генеральный прокурор через свою пресс-службу обнародует информацию о персональных данных детективов, работающих под прикрытием", – отметил Гриценко.

Анатолий Гриценко ZIK

В частности, по его словам, детективы рискуют своей жизнью и здоровьем своих семей, раскрывая резонансные коррупционные дела стоимостью в миллиарды. Во всех цивилизованных странах им дают легенды прикрытия и всеми способами защищают, а в Украине генеральный прокурор может их раскрывать.

"Это факт. Если бы сам Луценко не был генпрокурором, то уже надо было бы нарушить уголовное производство, где он был бы подозреваемым", – считает лидер партии "Гражданская позиция".

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало генерального прокурора Юрия Луценко на допрос 15 июля. Ранее Луценко обвинил директора НАБУ Артема Сытника в неэффективной работе.

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