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31 марта • обновлено в 16:38
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Ермак открестился от переговоров с террористами "Л/ДНР" в Минске: его улчили во лжи

5.2т
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета в Минске с представителями ОРДЛО не означает начало переговоров с террористами, однако его заподозрили во лжи.

На брифинге 31 марта он подчеркнул, что речь идет только о мирных гражданах, которые проживают на временно оккупированных территориях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наша позиция неизменна, и я всегда ее повторяю. К сожалению, есть некоторые силы, которые сегодня приписывают нам то, чего никогда не существовало. Мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми "Л/ДНР", ни с террористами, ни с сепаратистами. И не будем никогда их вести!" – заверил Ермак.

"Но в Минских договоренностях есть подписи представителей "Л/ДНР". В этих договоренностях есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями территорий. Все пять лет в Минске есть представители "Л/ДНР", но они не члены Трехсторонней контактной группы. И при нашей каденции никогда ими не станут", – добавил глава ОПУ.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Он отметил, что позиция власти является принципиальной и заключается в том, что свободная Украина готова вести переговоры только с гражданами Украины, которые временно проживают на оккупированных территориях, но не являются участниками войны и на руках которых нет крови украинских защитников.

"Мы хотели прекратить монополию на представительство от Донбасса. Эта платформа – Консультативная группа, является реализацией этой идеи. Окончательно этот вопрос будет решен после консультаций с нашими немецкими и французскими партнерами и ОБСЕ", – резюмировал Ермак.

Отметим, что на самом деле в документе о создании консультативного органа предусмотрено, что его участников от "Л/ДНР" имеют право избирать именно представители этой стороны. Следовательно, власть не может гарантировать, что в совет войдут только мирные люди.

Кроме того, журналист Игорь Соловей на своем Telegram-канале опроверг слова Ермака о том, что под Минскими соглашениями стоят подписи представителей "Л/ДНР".

Он опубликовал страницу этого документа и обратил внимание на то, что там стоят подписи террористов Александра Захарченко и Игоря Плотницкого без каких-либо уточнений "должностей". К тому же, один из боевиков уже мертв, а один находится в бегах.

Фрагмент Минских соглашений

Фрагмент Минских соглашений

Telegram-канал Nachtigal

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 марта участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

  • В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Документы, подтверждающие это, опубликовало издание ZN.UA.

  • Ермак 13 марта подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

  • Однако он заверил, что в новый орган якобы войдут только мирные представители оккупированных территорий и речь о признании террористических "Л/ДНР" не идет.

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Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Мирные переговоры в Минске
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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Roma Roma
Roma Roma
Как этот идиот представляет диалог с мирными гражданами проиживающими на временно оккупированных территориях?!какой диалог эти люди от которых ничего не зависит а их жизнь зависит от... Могут вести диалог с этим дятлом?!
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
сепарня то не люди, мусор
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