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Саакашвили в Украине могут посадить в тюрьму: Пискун озвучил условие

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Украина не выдаст Грузии экс-президента Михеила Саакашвили, однако Саакашвили после обращения грузинских властей может оказаться в украинской тюрьме.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун, комментируя возможность экстрадиции экс-президента Грузии.

На вопрос, почему осужденного в Грузии Саакашвили не экстрадируют, Пискун ответил: "Вы что, он же украинец! Как мы можем нашего родного гражданина отдать этим злым грузинам, чтобы они его там в тюрьму бросили? Он гражданин Украины, и Украина не выдает своих граждан ни в одну страну".

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"Но мы все-таки живем в цивилизованном мире, где Украина подписала все международные договоры относительно правовой помощи по уголовным и гражданским делам. Там написано, что согласно статье 48, мы должны исполнить наказание в Украине, если он осужден в другой стране. Вот это ситуация!" – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, может ли Саакашвили отбывать наказание тут, бывший генпрокурор ответил: "Да, по решению нашего суда, если есть решение суда о привлечении к ответственности в Грузии".

Саакашвили в Украине могут посадить в тюрьму: Пискун озвучил условие

novosti.az

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Персоны
Михеил СаакашвилиСвятослав Пискун
Место
Украина
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