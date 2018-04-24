Экс-нардепа Крючкова задержали в Германии: подробности от НАБУ

В НАБУ подтвердили задержание в Германии "Интперполом" бывшего председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

Информацию, которую публиковал "Обозреватель" 21 апреля со ссылкой на собственные источники, назвали достоверной, отвечая на запрос программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

"14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЧАО "ХК "Энергосеть", которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии", - отметили в НАБУ.

Напомним, 23 февраля 2017 года "Интерпол" объявил Крючкова в международный розыск.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Крючкова в хищении средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих "Энергомереже" взыскивать в свою пользу промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.

Летом 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск как главного фигуранта коррупционной схемы по выведению средств "Запорожьеоблэнерго". Ранее по искам НАБУ суды расторгли договоры переуступки между "Энергосетью" и "Запорожьеоблэнерго". Эти договоры привели к убыткам государства на 346 млн гривен. На 116 млн грн на банковских счетах "Энергосети" наложен арест.

Как сообщал "Обозреватель", расследование присвоения имущества компании было начато НАБУ в январе 2016 года.