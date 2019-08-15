"Дружеские отношения": в Офисе Зеленского пояснили скандал с Богданом

Написав заявления об увольнении, члены команды президента Украины Владимира Зеленского хотели показать, что его "не держат отношения из прошлой жизни".

Как передает "Громадське", об этом заявил заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Юрий Костюк, комментируя скандал с "увольнением" главы ОП Андрея Богдана.

"У всех заместителей и у руководителя Офиса президента, и у помощника, и у первого помощника с Владимиром достаточно тесные, дружеские, товарищеские давние отношения. Почти у всех, возможно, кто-то присоединился к нам чуть позже, например, Гончарук. Мы знаем, что наши оппоненты могут начинать определенные информационные кампании против того или иного человека с целью ухудшить имидж президента. Мы хотели этими заявлениями показать одно — что президента не держат наши тесные отношения в прошлой жизни. Мы все написали заявления", — рассказал Костюк.

Андрей Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан подтвердил, что писал заявление об увольнении с занимаемой должности. Однако, как документ появился в интернете, ему неизвестно. Он обвинил в этом спецслужбы.

Зеленский же заявил, что подобные заявления написали все члены его команды, поскольку они "не держатся за кресла".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!