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"Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" замахнулись на новые территории Украины

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Так называемый премьер-министр самопровозглашенной "ДНР" Александр Бородай и его пособники замахнулись на новые территории Украины.

Они заявили, что в их планах захватить Киев, а потом и Львов. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook и опубликовал фото со встречи "ДНРовцев".

Он также саркастично процитировал тезисы "Союза добровольцев Донбасса" касательно планов на Украину.

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"Дойдем до Киева, а потом до Львова", "Нет никакой Украины". Пощады нам, украинцам, не будет. Снисхождение возможно только после безоговорочной капитуляции, как немцев в 1945. А вообще мы один народ, без Украины Россия недоимперия. Пока же "Союз добровольцев Донбасса" в случае необходимости готов выйти на помощь Росгвардии, чтобы не допустить революции в РФ. Готовы проливать свою кровь и кровь российских либералов. Пан Бородай говорит, что навыки у них имеются. Не врет", — написал в сети Цимбалюк.

Пользователи сети под постом Цимбалюка высмеяли намерения Бородая и его пособников.

Скриншот

Скриншот

facebook.com/RomanTsymbaliuk

Скриншот

Скриншот

facebook.com/RomanTsymbaliuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк поставил на место скандального журналиста Чаленко, который после Революции Достоинства сбежал в Россию.

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Персоны
Роман Цимбалюк Александр Бородай
Место
Украина
Тег
ДНР
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Александров Александр
Александров Александр
Рома, уж не бухал ли ты вместе с Бородаем? Такой прям инсайд...
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Хорошая у них шмаль, забористая ))) Одного косячка хватает, что бы Киев взять ))) А если пыхнут по парочке, то и на Лондон поглядывают ))))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ахахааа! пиндеть не мешки ворочать! Украинская армия готова разбить войска предателей за 2 дня и полноценно воевать против всей росийской армии но для этого нужно вводить полную мобилизацию по абразцу Израиля ! армия Украины возрастет с 500 тыс как сейчас до 30 миллионов солдат -эксперты
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