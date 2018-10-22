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Дочь родила: Добкин впервые стал дедушкой

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Народный депутат Украины Михаил Добкин впервые стал дедушкой.

Крестник политика, известный телеведущий Алексей Дивеев-Церковный сообщил в Instagram, что дочь Добкина Алла накануне родила.

"Мои родные! Теперь у вас полноценная семья. с пополнением! Пусть растёт здоровым и крепеньким на радость маме и папе!" - написал продюсер.

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Дочь родила: Добкин впервые стал дедушкой
Дочь родила: Добкин впервые стал дедушкой
Дочь родила: Добкин впервые стал дедушкой
Дочь родила: Добкин впервые стал дедушкой

Напомним, дочь Добкина вышла замуж летом 2017 года. Ее муж Олег Гуревич - харьковчанин, занимается теннисом, в СМИ его называют "кошельком" Добкина. Его фирмы всегда выигрывали тендеры ХОГА и горсовета во времена правления команды Кернес-Добкин.

Дочь родила: Добкин впервые стал дедушкой
Дочь родила: Добкин впервые стал дедушкой
Дочь родила: Добкин впервые стал дедушкой
Дочь родила: Добкин впервые стал дедушкой

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне экс-"прокурор" аннексированного Россией Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская впервые прокомментировала тайную свадьбу.

Персоны
Михаил ДобкинАлла Добкина
Место
УкраинаХарьков
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