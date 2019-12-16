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16 декабря • обновлено в 19:49
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Авторитаризм имени Зеленского: что кроется за идеей децентрализации и как это ощутят украинцы

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До 2021 года Украину поделят на административные единицы. Вместо районов будут округи, а управлять на местах станут префекты. ОГА и РГА уйдут в небытие, а деньги обещают оставить украинцам.

Все эти изменения дело рук президента Украины Владимира Зеленского. Он уже подал в Верховную Раду законопроект и планирует переписывать Конституцию.

Если ему это удастся, то он получит колоссальную власть не только в Киеве, но и в каждом регионе Украины. Президент получит право "увольнять" мэров городов, депутатов, а также с помощью парламента изменять границы областей.

Главное:

  • Реформу планируют воплотить до 1 марта 2021 года;

  • Новыми административными единицами станут общины (1300-1500 ОТО), округи (около 100), а области останутся;

  • Вместо глав областных и районных администраций назначат префектов. Они будут исполнять надзирательную функцию и смогут через суд блокировать незаконные решения местных советов;

  • Если изменения внедрят, то Владимир Зеленский получит колоссальную власть в Украине.

Забегу наперед. В Верховную Раду внесен законопроект 2598. Он вносит существенные изменения в Основной Закон страны. Это важно знать каждому, ведь изменения полностью перекроят территориальное устройство Украины.

Парламент получит право увеличивать или уменьшать любую область. Условно говоря – народные депутаты могут рядовым голосованием перенести село "А" в Запорожскую область, забрав его из Херсонской.

Президент же полностью возьмет под контроль все местные советы. Он через своих префектов сможет при необходимости распускать советы и держать "в узде" мэров городов. Детали – в материале OBOZREVATEL.

Вместо районов будут округа

Главной территориальной единицей будет община – это несколько сел и территорий вокруг них, объединенных в одно целое. Общины можно увидеть уже сейчас, их сформировано уже более 1000 (всего их планируется создать около 1300-1500). Согласно закону Зеленского, если какие-то села в срок не успеют объединится сами, то их объединят по остаточному принципу.

Далее – районы. Вместо нынешних 490 районов станет около 100 округов, а созданы они будут из прилегающих друг к другу общин. В некоторых областях может быть по три округа, а где-то и все шесть.

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Областей изменения не коснутся. Изначально их хотели переименовать в регионы, но после, судя по всему, отказались от этой затеи.

Зачем это нужно: официальная версия

Для всех территориальных единиц децентрализация, по мнению президента и отдельных нардепов от "Слуги народа", принесет немало пользы. Если говорить кратко, то экономически они станут самостоятельнее и меньше будут зависеть от Киева:

  • Местные налоги останутся на местах.

  • Не будет территорий, на которые власть органов местного самоуправления не будет распространятся;

  • Самостоятельность – проблемы решаются на месте, все услуги в максимальной доступности для жителей.

Также общины смогут объединять свои бюджеты ради воплощения каких-то общих целей, проектов. Условно говоря – построить детскую площадку, садик, отремонтировать больницу или дорогу.

Авторитаризм имени Зеленского: что кроется за идеей децентрализации и как это ощутят украинцы

А с местной властью что?

Главы общин, депутаты всех советов (округа, общины) будут избираться не на 5 лет, а на 4. А вот главу окружного и областного совета выбирать будут из числа депутатов и только на 1 год. После – ротация на другого депутата. Фактически, система должна помешать укреплению единоличной власти со стороны главы совета. Однако, это может породить намного больше схем и договорняков ради назначения на год.

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Выборы теперь будут происходить по расписанию. Первые состоятся не позже, чем через 90 дней после того, как будет принят закон про админ-территориальное устройство. Следующие: последнее воскресенье октября каждые 4 года.

Зеленский ставит "смотрящих" префектов

Глав областных и районных администраций больше не будет – их заменят префекты. Это такой госслужащий, которого назначает президент Украины после обращения Кабинета Министров.

Префектов назначат в каждый округ и каждую область – там они будут контролировать законность деятельности местных советов. Они будут работать по 3 года, сейчас они работают до момента окончания каденции президента.

Система назначения, на первый взгляд, будет схожей с тем, как сейчас выбирают глав ОГА. Но, логика все-таки другая: будет создан экспертный совет, состоящий из сотрудников Офиса президента, членов правительства и экспертов. Они сформируют кадровый резерв из 200 человек. 125 (предварительно) из них в итоге станут префектами, а еще 75 отправятся в резерв. Он нужен, чтобы заменять тех, кто будет плохо работать.

“Человек работает, у него срок полномочий три года. Он работает, если демонстрирует свою эффективность по KPI, то происходит ротация и его переназначают, но на другую территорию. Если он показывает, что неэффективен, то его освобождают и на это место назначают кого-то из резерва”, – рассказал нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин в комментарии OBOZREVATEL.

Главные функции префектов:

  • Они наблюдают за деятельностью органов местного самоуправления (ОМС), но не могут оценивать эффективность или уместность их решений;

  • Если видит, что некоторые акты ОМС могут нарушить закон, сообщают им об этом и советуют, как исправить;

  • Если же ОМС не прислушиваются, подают в суд и сообщают информацию об остановке акта;

  • Решения, которые угрожают территориальной целостности Украины, префект может останавливать без решения суда.

К слову, о последнем. В таком случае кроме остановки акта, префект обращается к президенту Украины, тот временно останавливает полномочия совета и главы совета, которые это решение приняли, а вместо них назначает временного государственного уполномоченного. Простыми словами, он следит за порядком, пока идет расследование.

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Это важный инструмент в возможном давлении президента на местные советы. Префект сможет на свое усмотрения останавливать решения абсолютно любого совета. Повод найти – не проблема. Далее президент обращается в Конституционный суд, который должен за 7 календарных дней рассмотреть это обращение. И если он решит, что акт неконституционный, местный совет распускается и идет на перевыборы.
Децентрализация в Украине

Децентрализация в Украине

vidsebe.media

По факту и при большом желании президент без проблем отправит в отставку любого мэра или депутатов местных советов. Угрозу в этом видят многие. Так, оппозиционный нардеп от “Европейской солидарности” Николай Княжицкий считает, что это прямой путь к полицейскому государству.

“По "децентрализованной" Конституции префект будет осуществлять "административный надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления".

Интересно, что термин "административный надзор" есть только в законе "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". И там сказано, что "административный надзор – это система профилактических и принудительных мер по контролю полицией лиц, освобожденных из мест лишения свободы". То есть чисто полицейская функция”, – подчеркнул Княжицкий.

Резко раскритиковал идею и народный депутат 8-го созыва Борислав Береза. “Пункт 8-1, который позволяет людям президента, префектам, снимать с должности любого избранного мэра или главу общины. Правда, типа временно. Но мы же помним, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное. А еще в этих правках есть возможность отменять решения местных советов.

В общем, про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можете забыть. Президенту видимо лучше знать, что вам надо. И теперь деребан земли и бюджетов пойдет под контролем ОП. А противодействие этому ДБР, СБУ и ГПУ? Так их руководство фактически назначает президент. А значит это будет "пчелы против меда”, – считает экс-нардеп.

Также вызывает опасение и сразу несколько пунктов: Рада сможет перекроить границы областей (например, их объединить), не меняя основного закона. Это прямо написано в документе. Еще одна странность — из законопроекта "выпал" временно оккупированный город Севастополь.

Смотрите видео по теме:

Когда ждать изменений?

Для того, чтобы запустить реформу и создать новый административный устрой, необходимо провести еще немало работы. Однако же, если все сложится, то регионы, округа и общины появятся на карте Украины уже с 1 марта 2021 года. Пока план выглядит так:

  • Конец декабря 2019 года – утверждение перспективного плана на формирование общин;

  • Февраль 2020 года – то же самое на субрегиональном уровне (округа и регионы);

  • Ориентировочно октябрь 2020 года – выборы местного совета;

  • 1 марта 2021 года – полноценный запуск реформы.

Как видно, законопроект Владимира Зеленского уже вызвало уйму нареканий. И откровенно говоря, при всех позитивных моментов он планово клонит Украину к жесткой авторитарности. Таким образом глава государства получит реальную возможность через префектов "давить" на местные советы, при необходимости менять территориальное устройство и существенно влиять на мэров городов и депутатов.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Эксклюзив
Персоны
Виталий Безгин Борислав Береза Николай Княжицкий
Место
Украина
Тег
реформа
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Все, что сейчас происходит внутри Украины, в отношениях Украины и России, в отношениях Украины с другими странами, во всех больших и малых темах, в отношении украинцев к образованию, здравоохранению, языку, железной дороге, отношении к искусству, во всех бытовых мелочах, в отношениях украинцев друг к другу, к турпоездкам за границу, к поездкам на заработки, отношения ко взятым на себя обязательствам, к своему слову и своему лицу, вот все, все, все до самых мелких мелочей имеет одну общую базу - Украина глубоко сельская страна. Вот не та сельская с комбайнами с GPSом, а та сельская, которая с волами и семечками. И поскольку в мире вот уже лет как 100 победила урбанизация то все конфликты, связанные с Украиной, лучше всего описываются в терминах конфликта Города и Села. Донбас - самая урбанизированная часть Украины, и конфликт с Донбасом - это конфликт Города и Села. Конфликт с Россией. Конфликт с Польшей. Все что нам кажется "неправильным" и вызывает у нас когнитивный диссонанс это конфликт Города и Села. Из этой же серии абсолютно пещерный всеобщий нацизм, который даже не осознается, и отсюда же чрезмерная жестокость некоторых товарищей, которая обществом воспринимается, ну нормально. И все городское, что было на Украине держалось Империей. Отсюда же, кстати, история про то что многие жители Львова, вовсе не разделяют майданного восторга. Потому что во Львове действительно сохранилось часть Города - там много действительно городских жителей. А сейчас село все городские темы обустраивает по своему сельскому разумению.
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
От же дістала ця зелена пліснява. Так і хочеться їм все зруйнувати що було. Аж їм руки чешуться. Замість реальних покращень та реформ вони займаються знищенням країни. Дай сили пережити цю зелену мерз..ту.
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ttt ta
ttt ta
Зрада чи Перемога? А, XXLы?
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
ttt ta, Это висит....можешь толкнуть, для интереса.
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