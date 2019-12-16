Авторитаризм имени Зеленского: что кроется за идеей децентрализации и как это ощутят украинцы

До 2021 года Украину поделят на административные единицы. Вместо районов будут округи, а управлять на местах станут префекты. ОГА и РГА уйдут в небытие, а деньги обещают оставить украинцам.

Все эти изменения – дело рук президента Украины Владимира Зеленского. Он уже подал в Верховную Раду законопроект и планирует переписывать Конституцию.

Если ему это удастся, то он получит колоссальную власть не только в Киеве, но и в каждом регионе Украины. Президент получит право "увольнять" мэров городов, депутатов, а также с помощью парламента изменять границы областей.

Главное:

Реформу планируют воплотить до 1 марта 2021 года;

Новыми административными единицами станут общины (1300-1500 ОТО), округи (около 100), а области останутся;

Вместо глав областных и районных администраций назначат префектов. Они будут исполнять надзирательную функцию и смогут через суд блокировать незаконные решения местных советов;

Если изменения внедрят, то Владимир Зеленский получит колоссальную власть в Украине.

Забегу наперед. В Верховную Раду внесен законопроект 2598. Он вносит существенные изменения в Основной Закон страны. Это важно знать каждому, ведь изменения полностью перекроят территориальное устройство Украины.

Парламент получит право увеличивать или уменьшать любую область. Условно говоря – народные депутаты могут рядовым голосованием перенести село "А" в Запорожскую область, забрав его из Херсонской.

Президент же полностью возьмет под контроль все местные советы. Он через своих префектов сможет при необходимости распускать советы и держать "в узде" мэров городов. Детали – в материале OBOZREVATEL.

Вместо районов будут округа

Главной территориальной единицей будет община – это несколько сел и территорий вокруг них, объединенных в одно целое. Общины можно увидеть уже сейчас, их сформировано уже более 1000 (всего их планируется создать около 1300-1500). Согласно закону Зеленского, если какие-то села в срок не успеют объединится сами, то их объединят по остаточному принципу.

Далее – районы. Вместо нынешних 490 районов станет около 100 округов, а созданы они будут из прилегающих друг к другу общин. В некоторых областях может быть по три округа, а где-то и все шесть.

Областей изменения не коснутся. Изначально их хотели переименовать в регионы, но после, судя по всему, отказались от этой затеи.

Зачем это нужно: официальная версия

Для всех территориальных единиц децентрализация, по мнению президента и отдельных нардепов от "Слуги народа", принесет немало пользы. Если говорить кратко, то экономически они станут самостоятельнее и меньше будут зависеть от Киева:

Местные налоги останутся на местах.

Не будет территорий, на которые власть органов местного самоуправления не будет распространятся;

Самостоятельность – проблемы решаются на месте, все услуги в максимальной доступности для жителей.

Также общины смогут объединять свои бюджеты ради воплощения каких-то общих целей, проектов. Условно говоря – построить детскую площадку, садик, отремонтировать больницу или дорогу.

А с местной властью что?

Главы общин, депутаты всех советов (округа, общины) будут избираться не на 5 лет, а на 4. А вот главу окружного и областного совета выбирать будут из числа депутатов и только на 1 год. После – ротация на другого депутата. Фактически, система должна помешать укреплению единоличной власти со стороны главы совета. Однако, это может породить намного больше схем и договорняков ради назначения на год.

Выборы теперь будут происходить по расписанию. Первые состоятся не позже, чем через 90 дней после того, как будет принят закон про админ-территориальное устройство. Следующие: последнее воскресенье октября каждые 4 года.

Зеленский ставит "смотрящих" префектов

Глав областных и районных администраций больше не будет – их заменят префекты. Это такой госслужащий, которого назначает президент Украины после обращения Кабинета Министров.

Префектов назначат в каждый округ и каждую область – там они будут контролировать законность деятельности местных советов. Они будут работать по 3 года, сейчас они работают до момента окончания каденции президента.

Система назначения, на первый взгляд, будет схожей с тем, как сейчас выбирают глав ОГА. Но, логика все-таки другая: будет создан экспертный совет, состоящий из сотрудников Офиса президента, членов правительства и экспертов. Они сформируют кадровый резерв из 200 человек. 125 (предварительно) из них в итоге станут префектами, а еще 75 отправятся в резерв. Он нужен, чтобы заменять тех, кто будет плохо работать.

“Человек работает, у него срок полномочий три года. Он работает, если демонстрирует свою эффективность по KPI, то происходит ротация и его переназначают, но на другую территорию. Если он показывает, что неэффективен, то его освобождают и на это место назначают кого-то из резерва”, – рассказал нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин в комментарии OBOZREVATEL.

Главные функции префектов:

Они наблюдают за деятельностью органов местного самоуправления (ОМС), но не могут оценивать эффективность или уместность их решений;

Если видит, что некоторые акты ОМС могут нарушить закон, сообщают им об этом и советуют, как исправить;

Если же ОМС не прислушиваются, подают в суд и сообщают информацию об остановке акта;

Решения, которые угрожают территориальной целостности Украины, префект может останавливать без решения суда.

К слову, о последнем. В таком случае кроме остановки акта, префект обращается к президенту Украины, тот временно останавливает полномочия совета и главы совета, которые это решение приняли, а вместо них назначает временного государственного уполномоченного. Простыми словами, он следит за порядком, пока идет расследование.

Это важный инструмент в возможном давлении президента на местные советы. Префект сможет на свое усмотрения останавливать решения абсолютно любого совета. Повод найти – не проблема. Далее президент обращается в Конституционный суд, который должен за 7 календарных дней рассмотреть это обращение. И если он решит, что акт неконституционный, местный совет распускается и идет на перевыборы.

Децентрализация в Украине vidsebe.media

По факту и при большом желании президент без проблем отправит в отставку любого мэра или депутатов местных советов. Угрозу в этом видят многие. Так, оппозиционный нардеп от “Европейской солидарности” Николай Княжицкий считает, что это прямой путь к полицейскому государству.

“По "децентрализованной" Конституции префект будет осуществлять "административный надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления".

Интересно, что термин "административный надзор" есть только в законе "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". И там сказано, что "административный надзор – это система профилактических и принудительных мер по контролю полицией лиц, освобожденных из мест лишения свободы". То есть чисто полицейская функция”, – подчеркнул Княжицкий.

Резко раскритиковал идею и народный депутат 8-го созыва Борислав Береза. “Пункт 8-1, который позволяет людям президента, префектам, снимать с должности любого избранного мэра или главу общины. Правда, типа временно. Но мы же помним, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное. А еще в этих правках есть возможность отменять решения местных советов.

В общем, про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можете забыть. Президенту видимо лучше знать, что вам надо. И теперь деребан земли и бюджетов пойдет под контролем ОП. А противодействие этому ДБР, СБУ и ГПУ? Так их руководство фактически назначает президент. А значит это будет "пчелы против меда”, – считает экс-нардеп.

Также вызывает опасение и сразу несколько пунктов: Рада сможет перекроить границы областей (например, их объединить), не меняя основного закона. Это прямо написано в документе. Еще одна странность — из законопроекта "выпал" временно оккупированный город Севастополь.

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Когда ждать изменений?

Для того, чтобы запустить реформу и создать новый административный устрой, необходимо провести еще немало работы. Однако же, если все сложится, то регионы, округа и общины появятся на карте Украины уже с 1 марта 2021 года. Пока план выглядит так:

Конец декабря 2019 года – утверждение перспективного плана на формирование общин;

Февраль 2020 года – то же самое на субрегиональном уровне (округа и регионы);

Ориентировочно октябрь 2020 года – выборы местного совета;

1 марта 2021 года – полноценный запуск реформы.

Как видно, законопроект Владимира Зеленского уже вызвало уйму нареканий. И откровенно говоря, при всех позитивных моментов он планово клонит Украину к жесткой авторитарности. Таким образом глава государства получит реальную возможность через префектов "давить" на местные советы, при необходимости менять территориальное устройство и существенно влиять на мэров городов и депутатов.

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