"Деньги - высшая ценность": назначение Толстого в ПАСЕ высмеяли в едкой карикатуре

Назначение заместителя председателя нелегитимной Госдумы России Петра Толстого вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы высмеяли едкой карикатурой.

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал ее в своем Twitter. Он изобразил Толстого стоящим за флагом Евросоюза. При этом ноги его в военной форме и берцах с автоматом намекают на происхождение из страны-оккупанта, а "верх" политика в костюме дипломата.

"Деньги – высшая европейская ценность... Присвята: ПАСЕ", – прокоментировал художник свое творение.

Петр Толстой Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, в ПАСЕ согласовали предварительный проект решения по обжалованию полномочий российской делегации из-за нарушения обязательств. Проект решения содержит два главных месседжа, которые на руку Кремлю, и являются предательскими для Украины.

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