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25 января • обновлено в 16:01
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

День рождения Зеленского: что же пожелать президенту?

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Увидел у себя в ленте несколько поздравлений Зеленского с днем рождения. Подумал о том, что я никогда не поздравлял президента. Никакого. Решил исправить эту ситуацию и поздравить Владимира Александровича.

Сначала решил описать его большой талант руководителя. Но посмотрев, что происходит в Украине, решил не стебаться. Затем решил оценить его талант подбирать кадры. Но вспомнив Богдана, толпу нардепов из насильников и рускомирцев в ВР, понял, что это тоже будет считаться подколкой. Тогда я решил пожелать ему интересных путешествий в хорошей компании. Но в памяти еще свежи путешествия в Оман и Давос, поэтому решил не бередить эту рану. Захотелось пожелать президенту, чтоб команда его уважала, но тут по телевизору напомнили высказывание премьер-министра о голове президента и я понял, что и тут мимо. Ок, подумал я, а тогда пожелаю я ему всегда выполнять то, что он обещает, но понял, что теперь это будет звучать, как издевательство. Особенно сравнив его обещание начать разговор с Путиным с тем, как он реально говорил. Да и все остальное чаще всего не совпадает. Тогда я решил перечислить его достижения на посту. Подумал об этом. Решил, что лучше хвалить кадровую политику. Но надо же хоть что-то пожелать? Поэтому решил, что стоит пожелать ему разговаривать так, чтоб стать образцом для подражания у молодёжи. Но вспомнил "выйди вон, разбойник", "я не лох", "зуб даю", "чОрта" и многое другое. Понял, что совсем не хочу чтоб мои дети так со мной разговаривали. И чтоб с другим так разговаривали не хочу. Решил не желать этого. Так что же пожелать?

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Я хочу пожелать, чтоб президента Украины не ненавидели его граждане. Особенно после окончания полномочий. Я хочу пожелать ему, чтоб его окружение ему говорило правду, а не то, что он хочет слышать. И я желаю ему не вляпаться в историю. Лучше в нее войти. А для этого надо провести работу над ошибками. Так вот желаю президенту сил, смелости и желания это сделать. Верю ли я, что он это сможет? Не очень. Но в жизни всегда есть место подвигу и чуду. Пусть и в жизни Зеленского найдется место и время для этого. Так что с Днем Рождения! И пусть будет больше поводов для хороших пожеланий!

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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