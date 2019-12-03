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4 декабря • обновлено в 01:43
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"Делает ставку на сильных": военный эксперт оценил планы Зеленского вернуть Крым

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Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе возвращения аннексированного Крыма делает ставку на США, однако остается открытым вопрос, готовы ли американцы ему помогать.

Об этом рассказал в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, оценивая заявление Зеленского о необходимости переговоров по статусу Крыма.

"Наша позиция в том, что Крым аннексирован и это часть Украины как государства. Конечно, он должен вернуться. Вопрос сроков и как этого достичь. Мне кажется, единственная стратегия, которая продолжается и от предыдущей власти, это ждать, что что-то случится, произойдут какие-то события. Санкции введены, они довольно неприятны для Крыма и для России в части крымского вопроса. Поставки воды пока никто не возобновляет", – заявил военный эксперт.

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По его словам, Украина не может обсуждать вопрос мира с Россией без возвращения Крыма.

Комментируя планы Зеленского привлечь США к переговорам по Крыму, Мусиенко отметил: "Он, наверное, думает, что президенты меняются, выборы заканчиваются, а американская политика сохраняется более-менее последовательной. Сейчас США – самый сильный игрок в мире, это надо признать. Их давление на Россию самое действенное – и санкционное, и политическое. Кроме того, военная помощь Украине есть. Потому понятно, что он делает ставку на сильных. Другой вопрос – насколько сейчас американцы готовы к этому".

"Мы часто слышим от представителей американского истеблишмента – посмотрите пример стран Балтии. Мы знаем, сколько они были, как говорят представители Латвии или Литвы, оккупированы Советским Союзом. Американцы и многие страны мира этого не признавали, но этот факт просуществовал очень долго. Надо понимать, что если ждать, то ждать придется долгое время", – подчеркнул эксперт.

"Делает ставку на сильных": военный эксперт оценил планы Зеленского вернуть Крым

vchaspik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский захотел провести переговоры о судьбе аннексированного Крыма с Россией и США.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что нынешний статус Крыма обсуждению не подлежит.

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Темы
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Персоны
Александр Мусиенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым
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