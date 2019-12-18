Главная Новости
18 декабря • обновлено в 14:31
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Что-то я не по погоде!" Зеленский опять "отвесил" шутку во время визита к селянам. Видео

4.3т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский посетил село Красная Слободка в Киевской области, где пообщался с местными аграриями.

В самом начале разговора глава государства пошутил о своем внешнем виде. Соответствующее видео показал Офис президента. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Новости
"Не понял намеков": Бессмертный назвал главный промах Зеленского в Париже

Визит Зеленского в Красную Слободку

Визит Зеленского в Красную Слободку

Скриншот с видео

"Что-то я не по погоде одет!" - сказал Зеленский. На кадрах можно заметить, что президент явно продрог в костюме и расстегнутом пальто.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время разговора с Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии пошутил, что фамилия президента Германии в Украине сейчас популярней, чем его.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
37
8
Смешно
2
Интересно
10
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги