"Что-то я не по погоде!" Зеленский опять "отвесил" шутку во время визита к селянам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил село Красная Слободка в Киевской области, где пообщался с местными аграриями.

В самом начале разговора глава государства пошутил о своем внешнем виде. Соответствующее видео показал Офис президента. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Визит Зеленского в Красную Слободку Скриншот с видео

"Что-то я не по погоде одет!" - сказал Зеленский. На кадрах можно заметить, что президент явно продрог в костюме и расстегнутом пальто.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время разговора с Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии пошутил, что фамилия президента Германии в Украине сейчас популярней, чем его.

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