"Не идите путем Януковича!" У Порошенко мощно обратились к Зеленскому из-за ATR и воды в Крым

Месседжи команды Владимира Зеленского повторяют месседжи главы РФ Владимира Путина, это – сдача национальных интересов Украины. Власти должны внести изменения в Конституцию относительно статуса Крыма как крымскотатарской автономии, а не помогать агрессору, восстанавливая водоснабжения на оккупированную территорию.
Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз журналистам в Верховной Раде.
"Чувствуется давление Путина, и эти месседжи, которые мы полгода слышим – это, на мой взгляд, какие-то договоренности, которых не знает общество. Господин премьер, Крым – это Украина. Быстро нужны изменения в Конституцию относительно статуса Автономной республики Крым. Это Украина", – сказал парламентарий.
Также Чийгоз подчеркнул, что срочно необходимо восстановить государственное финансирование крымскотатарского телеканала ATR.
"Быстро нужно внести в парламент закон для того, чтобы возобновить финансирование телеканала ATR. Это Украина", – подчеркнул он.
Народный депутат призвал президента Зеленского не идти путем Януковича и не сдавать национальные интересы Украины.
"Не пытайтесь идти по пути Януковича, очень плохо завершите этот путь", – подчеркнул Чийгоз.
Как сообщал OBOZREVATEL :
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль якобы выступил за поставки воды в Крым.
Позже он объяснил, что имел в виду своим заявлением.
В Раде Шмыгаль заявил, что Украина будет поставлять воду в оккупированный Крым исключительно для нужд населения, а не промышленности или военных объектов.
Осень 2019 году в Крыму была крайне засушливой. В течение четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища мелеют.
Во время визита в Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова.
Ранее в "Слуге народа" заявили, что подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".
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