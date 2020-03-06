"Не идите путем Януковича!" У Порошенко мощно обратились к Зеленскому из-за ATR и воды в Крым

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6 марта • обновлено в 12:25
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Чийгоз обратился к Зеленскому из-за ATR и воды в Крым

1.1т
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Месседжи команды Владимира Зеленского повторяют месседжи главы РФ Владимира Путина, это – сдача национальных интересов Украины. Власти должны внести изменения в Конституцию относительно статуса Крыма как крымскотатарской автономии, а не помогать агрессору, восстанавливая водоснабжения на оккупированную территорию.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз журналистам в Верховной Раде.

"Чувствуется давление Путина, и эти месседжи, которые мы полгода слышим – это, на мой взгляд, какие-то договоренности, которых не знает общество. Господин премьер, Крым – это Украина. Быстро нужны изменения в Конституцию относительно статуса Автономной республики Крым. Это Украина", – сказал парламентарий.

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Также Чийгоз подчеркнул, что срочно необходимо восстановить государственное финансирование крымскотатарского телеканала ATR.

"Быстро нужно внести в парламент закон для того, чтобы возобновить финансирование телеканала ATR. Это Украина", – подчеркнул он.

Народный депутат призвал президента Зеленского не идти путем Януковича и не сдавать национальные интересы Украины.

"Не пытайтесь идти по пути Януковича, очень плохо завершите этот путь", – подчеркнул Чийгоз.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Ахтем Чийгоз
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
Шapий с документами показал,как эта контора,которую смотрят пару десятков человек,п.и.з.д.и.л.а бюджетные деньги....
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Мощно
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