"Не идите путем Януковича!" У Порошенко мощно обратились к Зеленскому из-за ATR и воды в Крым

Месседжи команды Владимира Зеленского повторяют месседжи главы РФ Владимира Путина, это – сдача национальных интересов Украины. Власти должны внести изменения в Конституцию относительно статуса Крыма как крымскотатарской автономии, а не помогать агрессору, восстанавливая водоснабжения на оккупированную территорию.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз журналистам в Верховной Раде.

"Чувствуется давление Путина, и эти месседжи, которые мы полгода слышим – это, на мой взгляд, какие-то договоренности, которых не знает общество. Господин премьер, Крым – это Украина. Быстро нужны изменения в Конституцию относительно статуса Автономной республики Крым. Это Украина", – сказал парламентарий.

Также Чийгоз подчеркнул, что срочно необходимо восстановить государственное финансирование крымскотатарского телеканала ATR.

"Быстро нужно внести в парламент закон для того, чтобы возобновить финансирование телеканала ATR. Это Украина", – подчеркнул он.

Народный депутат призвал президента Зеленского не идти путем Януковича и не сдавать национальные интересы Украины.

"Не пытайтесь идти по пути Януковича, очень плохо завершите этот путь", – подчеркнул Чийгоз.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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