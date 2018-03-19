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"Был ступор": в России рассказали о просчете Кремля на выборах Путина

9.2тЧитать новость на украинском

Высокий процент явки на выборах президента России был для Кремля принципиальным вопросом, поэтому для достижения цели задействовали все возможные ресурсы, но добиться этого не смогли.

"Высокая явка для Кремля была принципиальным вопросом, потому что там очень долгое время боялись, что на выборы никто не пойдет: интриги ведь нет, кто будет президентом и так ясно", — рассказала в комментарии "Обозревателю" российский политолог и историк Елена Галкина.

По ее наблюдениям, вечером 18 марта, когда ответственные за проведение выборов поняли, что явка не дотягивает до нужного уровня, они впали в ступор.

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"Последние данные по явке были в 18.00. Потом на сайте ЦИК появлялись данные предварительных итогов. Тогда на цифре 75% посчитанных бюллетеней было видно, что считают из 59-60% явки. А потом в районе двух-трех часов ночи откуда-то появилась новая явка - 67%. Но мы видим, что какое-то время у них был ступор. И это при мобилизации совершенно дикого административного ресурса, халявных бутербродов и т.д. Все равно нужной явки они не обеспечили", — подчеркнула политолог.

Галкина предположила, что в Кремле будут обеспокоены этим вопросом, но на публику свое волнение показывать не будут.

"СМИ и дальше будут гнать мессседж, что "страна объединилась и идет своим крейсерским курсом, чтобы противостоять США и их сателлитам", — сказала она.

Читайте на "Обозревателе" о том, с какими нарушениями проходили выборы президента в России.

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ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтВыборы в России
Место
Россия
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