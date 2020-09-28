Бутусова и Соколову вызвали в ГБР из-за материалов о "вагнеровцах"

Журналистку Янину Соколову и главреда издания "Цензор.Нет" Юрия Бутусова вызвали на допрос в ГБР по делу о разглашении информации насчет спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом журналисты сообщили на своих страницах в Facebook. Соколова, которой назначен допрос на 5 октября, отметила, что удивлена вызовом по делу о разглашении "секретных сведений", а не по поиску человека, который сорвал спецоперацию.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. Нет, нет, если вы думаете, что это по поводу поиска имени чиновника, который сорвал спецоперацию по "вагнеровцам", то ошибаетесь. Ищут тех, кто разгласил "секретные сведения". Цитирую: "По признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью второй, статьи 328 УК, по факту возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну и повлекшее тяжкие последствия ... Во-первых, я правильно понимаю, что несмотря на заявления Андрея Ермака, спецоперация таки была. Во-вторых. Почему?" – отметила Соколова.

Журналистка выразила удивление, что ГБР занимается поиском тех, кто "слил" информацию о спецоперации, а не тех, кто "слил" спецоперацию.

Она обратила внимание на слова "повлекшее тяжкие последствия" в повестке. "Для кого? Ааа, точно. Было кому после тяжело", – написала Соколова.

Журналистка заверила, что пойдет "с радостью" на допрос, хотя "уже не раз комментировала, откуда у нас появились пленки "вагнеровцев" и почему так важно, чтобы было честное и беспристрастное расследование того, почему профессиональная (респект еще раз и еще раз) спецоперация СБУ была слита".

"Что интересно, за этот месяц ко мне никто из правоохранительных органов не обращался с просьбой предоставить материалы этих пленок. "Флешка" с доказательствами убийств и "бизнеса на крови" этих "российских скотов" никого почему-то не заинтересовала ... Штош. Стадион так стадион)", – говорится в посте Соколовой.

Она отметила, что вместе с коллегами еще более тщательно будет следить за развитием этого дела и сделает максимум, "чтобы от общества не скрыли правду и виновные в сливании одной из крупнейших спецопераций в истории независимой страны были найдены".

Бутусов, в свою очередь, сообщил, что допрос по делу о возможном разглашении государственной тайны в ГБР ему назначили на 29 сентября на 11:00. Дело ведет начальник отдела полковник Вадим Приймачок.

"Судя по всему, цель – дать оценку материалам из уголовного дела по "вагнеровцам", которые опубликовали народные депутаты и Янина Соколова. Разумеется, я скажу все ключевые факты, чтобы в деле оказались все реальные участники и свидетели совещания в ОП накануне провала операции, чтобы дали показания все - включая президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака, начальника комитета по разведке Руслана Демченко, замглаву ОП Романа Машовца, начальника ГУР МО Василия Бурбу, первого зампреда СБУ Руслана Баранецкого, секретаря президента Марии Левченко. Думаю, это поможет скорейшему созданию Временной следственной комиссии ВР", – написал Бутусов.

Он выразил уверенность, что это поможет скорейшему созданию Временной следственной комиссии ВР.

Как сообщал OBOZREVATEL, первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси сорвал якобы Андрей Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси. Ее обнародовала Янина Соколова.